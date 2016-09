Martini-Werk für Bläser umarrangiert

FREYSTADT - Generationenübergreifend wird in diesem Jahr in Freystadt das Martini-Jahr zum 200. Todestag des in Freystadt geborenen Komponisten Jean Paul Egide Martini gefeiert.

Bürgermeister Alexander Dorr, Heimleiter Norbert Billner und die Heimbeiräte schnitten die Geburtstagstorte an und verteilten sie an die Bewohner.



Bürgermeister Alexander Dorr, Heimleiter Norbert Billner und die Heimbeiräte schnitten die Geburtstagstorte an und verteilten sie an die Bewohner. Foto: Foto: Anne Schöll



Im Jahresverlauf fanden oder finden ein Martinifestival in der Martinischule, Konzerte und Messen im Spitalstadl und in der Wallfahrtskirche, eine noch laufenden Ausstellung im Refektorium des Franziskanerklosters über Freystadt zur damaligen Zeit sowie über Martinis weitere Lebensstationen, die Vorstellung des Romans „Plaisir d’amour“ von und mit Autor Hans Regensburger und die Aufführung der Martini-Oper “Annette et Lubin” als Open-Air-Veranstaltung im Innenhof des Spitalkomplexes statt.

Diesmal war der Schauplatz der Feierlichkeiten das Seniorenzentrum Sankt Josef, passend zum Datum des Geburtstages des berühmten Freystädters Sohnes vor 250 Jahren am 31. August 1741. An seinem Geburtshaus, das an die Kirchengasse angrenzt und sich in unmittelbarer Nähe der Pfarrkirche befindet, erinnert heute eine Gedenktafel an den Komponisten.

Zur Martini-Geburtstagsfeier hatten sich die 69 Heimbewohner, teilweise mit Angehörigen, der Besucherdienst und Betreuerinnen im weitläufigen Garten der Einrichtung eingefunden, wo sie von Bürgermeister Alexander Dorr und Heimleiter Norbert Billner begrüßt wurden. Unter Mithilfe des Heimbeirates wurde eine extra dafür angefertigte Martini-Geburtstagstorte mit Martinilogo aus Marzipan angeschnitten und zur Kaffeezeit an alle verteilt. Für die musikalische Umrahmung des Nachmittags sorgte das Quartett „Bairisch Blau“ mit flotter Blasmusik.

Als Reminiszenz an Martini durfte sein bekanntestes Werk “Plaisir d’amour“ nicht fehlen, das die vier Profimusiker dafür kurzerhand für Blasinstrumente umarrangiert haben. Für Kurzweil und Heiterkeit sorgte bei den Senioren auch das Glücksrad. Es war schon spannend, was der Zimmer- oder Tischnachbar wohl für eine Preis erhalten würde.

Viel Interessantes bot zum Abschluss der Powerpoint-Vortrag von Archivpfleger Josef Motz, der viele alte Fotos und Zeichnungen von Freystadt aus der Martinizeit bis ins letzte Jahrhundert samt kurzweiligen Erläuterungen zusammengestellt hatte.

