Maschkerer demolierten Auto in Seubersdorf

Drei Betrunkene haben einen Fiat angehalten und Spiegel sowie Seitenscheibe zerbrochen - vor 39 Minuten

SEUBERSDORF/ WISSING - m Faschingsdienstag ist in den Mittagsstunden ein Fiat-Ducato-Fahrer auf der Ortsdurchfahrt von drei maskierten jungen Männern angehalten und an der Weiterfahrt gehindert worden. Offensichtlich wollten die Betrunkenen ihr Mütchen an dem Pkw kühlen.

Hier ein Symbolbild eines Fit Ducatos. © dpa



Hier ein Symbolbild eines Fit Ducatos. Foto: dpa



Die deutlich alkoholisierten Maschkerer schlugen unter anderem mit der Faust gegen den Seitenspiegel, wobei dessen Gehäuse zerbrach.

Anschließend warfen sie noch eine volle Bierflasche gegen die Seitenscheibe der Fahrertüre, die ebenfalls zu Bruch ging. Die jungen Männer erwartet nun ein Strafverfahren.

nn