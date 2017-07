Mayerhöfer startet bei Neumarkter Firmenlauf

Weltrekord für Anzug-Marathon muss noch bestätigt werden - Anmeldeschluss - vor 2 Stunden

NEUMARKT - Er hat den Regensburg Marathon gewonnen, ist Anwärter auf einen Lauf-Weltrekord und startet beim 8. Fischer Automobile Firmenlauf Neumarkt: Felix Mayerhöfer aus Parsberg.

Sonnenbrille, Krawatte und Dreiteiler: Noch nie hat Felix Mayerhöfer nach dem Zieleinlauf so gut ausgesehen. © Foto: Wechselszene Sven Hindl



Trotz seiner Erfolge ist er kein Profi-Sportler, sondern hauptberuflich Lehrer. Job und Hobby zu kombinieren, sei zwar nicht immer einfach, aber Laufen sei für ihn die beste Art, um runterzukommen.

"Wenn ich nach einer Laufeinheit nach Hause komme, sind alle Sorgen und Probleme vergessen und ich kann mich mit neuer Kraft auf die weiteren Aufgaben stürzen", sagt Felix Mayerhöfer.

Damit beschreibt er treffend den Kerngedanken des Firmenlaufs: "Gesunde Firmen laufen länger". Sich sportlich fit halten, hält einen auch geistig fit und motiviert. Gerade im Team. Das weiß auch Mayerhöfer: "In der Gruppe macht es einfach am meisten Spaß."

Dass der für Mayerhöfer eine große Rolle spielt, hat er erst vor wenigen Wochen bewiesen. Beim Haspa Hamburg Marathon ist er im edlen Zwirn angetreten. Mit dem Ziel, den Weltrekord als schnellster Finisher im Business-Anzug zu holen. Den bisherigen Rekord von 2:58:03 unterbot Mayerhöfer mühelos. Nach 2:42:59 war er im Ziel. Jetzt steht noch die offizielle Anerkennung seines Weltrekordversuchs von Seiten des Guinness Buchs der Rekorde aus.

Schweinehund überwinden

Für Teilnehmer des 8. Fischer Automobile Firmenlauf Neumarkt. h hat er noch einen Tipp zur Vorbereitung: "Verabredet Euch mit Freunden oder Kollegen, der innere Schweinehund hat es schwerer sich zu Wort zu melden."

Der After-Work-Run ist am 20. Juli in Neumarkt. Die Anmeldung ist unter www.firmenlauf-oberpfalz.de möglich. Anmeldeschluss für den Fünf-Kilometer-After-Work-Lauf ist am heutigen Freitag. Als musikalisches Schmankerl gibt’s nach dem sportlichen Teil dieses Jahr "Die Allerscheynst´n"

