Mega-Interesse an Rizzi: Ausstellung in Neumarkt verlängert

NEUMARKT - Die Rizzi-Ausstellung in der Neumarkter Residenz wird um eine Woche verlängert.

Ein Blick in die Rizzi-Ausstellung in Neumarkt. Foto: André De Geare



Mit ihrem Vorstoß trafen Galerist Thomas Herrmann und Kulturamtsleiterin Barbara Leicht bei OB Thomas Thumann auf offene Ohren. Die Rizzi-Ausstellung endet damit nicht am 15. Oktober, sondern erst am 22. Oktober. Der Grund ist der hohe Besucherzuspruch, der schon zu Beginn der Ausstellung rasch dazu geführt hatte, dass die Öffnungszeiten wochentags ausgeweitet worden waren und die Ausstellung seither schon um 10 Uhr ihre Pforten in den Sälen der Residenz öffnet.

"Nunmehr schreitet die Besucherzahl flott auf die 10 000 zu und das Interesse daran ist ungebrochen", stellt Oberbürgermeister Thumann fest. "Dem wollen wir mit der Verlängerung der Ausstellung Rechnung tragen."

Die einzigartige und eigens für Neumarkt konzipierte Schau zum New Yorker Popart-Künstler James Rizzi läuft seit 1. September in den Festsälen der Residenz. Dort sind nicht nur über 600 Werke des 2011 verstorbenen Künstlers zu sehen, sondern im ersten Stock ist auch sein Loft mit Originalmöbeln und persönlichen Gegenständen nachgebaut, in dem er im New Yorker Stadtteil SoHo gelebt und gearbeitet hat. Die Ausstellung lädt große und kleine Besucher ein, in die farbenfrohe, leuchtende Lebens- und Arbeitswelt von James Rizzi einzutauchen. Für die kleinen Besucher gibt es sogar eine eigene "Kids-Artline" bei der speziell für Kinder ausgesuchte Werke auf deren Augenhöhe präsentiert werden.

Eine weitere Besonderheit der Ausstellung in Neumarkt ist, dass sie nicht nur die Arbeiten aus den letzten Schaffensjahren zeigt, deren Stil weltweite Verbreitung fand. Sie widmet sich auch den früheren Werken, die nur selten ausgestellt werden und die auch darstellen, in welche Richtung Rizzi vom Beginn seiner Karriere an gehen wollte. James Rizzi gilt als einer der berühmtesten zeitgenössischen Künstler. Mehr auf www.rizzi-neumarkt.de

