Megaprojekt: B299-Ausbau von Neumarkt bis Beilngries

NEUMARKT - Für über 50 Millionen Euro wird in den nächsten Jahren die Bundesstraße B 299 von Neumarkt bis zur südlichen Landkreisgrenze ausgebaut. Größtes Projekt ist mit rund 25 Millionen Euro die Ortsumgehung von Mühlhausen, deren Bau bereits heuer im Frühjahr beginnt.









Neben den Autobahnen stellt die B 299 die wichtigste Verkehrsader für den Landkreis Neumarkt dar. Auf ihr sind täglich bis zu 15 000 Kraftfahrzeuge unterwegs, zwölf Prozent davon sind Lkw. Jetzt soll die Strecke leistungsfähiger und sicherer werden, im Wesentlichen durch den Umbau kritischer Kreuzungen und die Schaffung von Überholmöglichkeiten durch dreistreifigen Ausbau.

Landrat Willibald Gailler, Staatssekretär Albert Füracker, Bundestagsabgeordneter Alois Karl, der Neumarkter Oberbürgermeister Thomas Thumann, die Bürgermeister aus Sengenthal, Mühlhausen und Berching sowie die verantwortlichen Mitarbeiter des Staatlichen Bauamtes Regensburg und des Landratsamtes Neumarkt stellten nun die Ergebnisse einer Arbeitsgruppe vor, die sich intensiv mit dem Ausbaukonzept befasst hat.

14 Bauabschnitte

Es beinhaltet ein 14 Punkte umfassendes Maßnahmenbündel, das Baudirektor Alexander Bonfig vom Staatlichen Bauamt in Regensburg der Öffentlichkeit nun von Nord nach Süd erläuterte:

Für den dreistreifigen Ausbau zwischen der Anschlussstelle Holzheim und dem Kreisverkehr Pölling sind 2,2 Millionen Euro eingeplant. Allerdings hat dieser Abschnitt nicht oberste Priorität, wird also erst mittelfristig realisiert. Fünfter Ast am Kreisel Beim vorgesehenen Umbau der Kreuzung Pölling (zwei Millionen Euro) wird die Pöllinger Hauptstraße als fünfter Ast zum Kreisverkehr geführt. An der Ring-Kreuzung wird es nur noch eine Überführung für Fußgänger und Radfahrer geben, die Ampel entfällt. Die Bauvorbereitungen laufen schon, Baubeginn ist voraussichtlich im Frühjahr 2018.

Auch die Rittershofer Kreuzung, wo schon viele Unfälle passierten, wird entschärft: Hier kommt eine Brücke hin.



Als Abschnitt drei bis sechs wird der dreistreifige Ausbau im Bereich Woffenbach und Stauf geführt (9,2 Millionen Euro). An der Rittershofer Kreuzung wird eine Brücke gebaut. „Es war ein Fehler, dass diese wegen Bürgerprotesten nicht schon, wie geplant, in den 80er Jahren gebaut wurde“, kommentierte dies Alois Karl. Es sei konsequent, das nun nachzuholen. Ende 2017 soll der Umbau der Einmündung B 299/St 2240 („Delphi-Knoten“) beginnen. Hierfür sind sechs Millionen Euro vorgesehen. Für den dreistreifigen Ausbau zwischen den Anschlussstellen Neumarkt Süd und Sengenthal Nord (2,5 Millionen Euro) wird im Frühjahr das Planfeststellungsverfahren beantragt. Der Baustart soll 2018 erfolgen.

Gespräche mit Grundeignern

Auch auf dem Abschnitt Sengenthal Nord und Süd soll eine Überholmöglichkeit durch einen dritten Fahrstreifen Richtung Norden geschaffen werden (drei Millionen Euro). Demnächst soll es Gespräche mit den Grundstückseigentümern und den Bürgern geben. Der Bau der Geh- und Radwegunterführung Schlierferheide (1,8 Millionen Euro) ist bereits fertig. Auch für den dreistreifigen Ausbau Greißelbach-Mühlhausen Nord (3,7 Millionen Euro) stehen Verhandlungen mit den Grundeigentümern und Bürgergespräche an. Bereits im März beginnt der Bau der Ortsumgehung Mühlhausen (24,9 Millionen Euro), drei Jahre Bauzeit sind veranschlagt. Mit großen Verkehrsbehinderungen sei nicht zu rechnen, sagte Bonfig. Es werde innerörtliche Umleitungen geben. Die letzten beiden Abschnitte — der dreistreifige Ausbau Rappersdorf-Berching (2,5 Millionen Euro) und südlich von Berching (Länge und Kosten noch offen) — stehen erst mittelfristig auf der Agenda.

Baudirektor Alexander Bonfig (4. v. re.) erläuterte den Bundes-, Landes- und Kommunalpolitikern die Pläne für den Ausbau der B 299.



„Der Freistaat hält hier Wort“, sagte Albert Füracker angesichts einer Investition von über 50 Millionen Euro. „Wir haben mehr Geld als Planrecht. Wir gehen guten Zeiten entgegen“, sagte Alois Karl. Nacheinander bedankten sich OB Thomas Thumann und die Bürgermeister Werner Brandenburger (Sengenthal), Martin Hundsdorfer (Mühlhausen) und Ludwig Eisenreich (Berching) für die geplanten Verbesserungen.

Hoffen auf Einsicht

„Wir freuen uns auf diesen Ausbau“, sagte Brandenburger. Die Grundstücksverhandlungen seien freilich immer das größte Problem, meinte der Sengenthaler Gemeindechef. Er hoffe hier auf die Einsicht der Betroffenen.

