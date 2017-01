Mehr als 600 Kurse

Neues Programmheft der VHS im Landkreis ist da - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Das neue Programmheft der Volkshochschule Landkreis Neumarkt ist soeben erschienen. Es bietet über 600 Kurse und Seminare an, 386 in der Stadt Neumarkt, 229 in den übrigen

Städten und Gemeinden des Landkreises.

Vertreter der Geschäftsführung, des Vereins und Mitarbeiter der Volkshochschule Landkreis Neumarkt präsentieren das soeben erschienene Programmheft mit mehr als 600 Angeboten. © Foto: André De Geare



Zur Auswahl stehen Angebote aus den Bereichen Gesundheits- und Berufsbildung, Sprachen, Kunst und Kultur sowie textiles Gestalten, Musik und Kochkurse. Das Stichwortregister des 270 Seiten starken Heftes beginnt mit Abnehmen, Acrylmalerei und African Dance und endet mit Yoga, Zaubern und Zumba. Kurse mit IHK-Abschlüssen wie Ausbildereignungsprüfung, Wirtschaftsfachwirt, Betriebswirt oder Industriemeister Metall werden in Kooperation mit der IHK Akademie in Ostbayern angeboten. Computerkurse, Finanzbuchführung und Rhetorik stehen ebenfalls im Programm.

Das größte Angebot finden die VHS-Nutzer im Fachbereich Gesundheit. Wirbelsäulengymnastik, Pilates, Jumping oder Entspannungskurse wie Yoga, Tai Chi, Qi Gong und Feldenkreis gibt es in großer Anzahl. Neu ist der Kurs Funktional-Integrative Atemarbeit (F-I-A), der zu mehr Gesundheit, seelischer Ausgeglichenheit und höherem Lebensgenuss führen soll. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse und fernöstliche Philosophie werden hier zusammengeführt. Ein Vortrag über das Tragen von Babys und Kleinkindern wurde ebenfalls neu aufgenommen. Für Tanzbegeisterte gibt es vom orientalischen Bauchtanz über Standard- und Lateintänze bis hin zum Kurs „Mit Tanzen schlank werden und Spaß haben“ viele Wahlmöglichkeiten.

Als „echtes Highlight“ kündigt Henry Pillipp, Vorsitzender des VHS-Vereins, den fünftägigen Workshop „Wege zur Abstraktion“ mit dem Steinbildhauer Itai Nyama aus Zimbabwe im malerischen Kallmünz an. In Kooperation mit dem Kunsthof Klapfenberg bei Parsberg sollen ausgefallene Kunstideen lebendig werden. Dagegen sind im Fachbereich Kultur Gitarren- und Keyboardkurse, Mundharmonika- sowie Gesangsunterricht fast schon Klassiker.

Kochen für die Seele

Unter dem Stichwort „Kochstudio“ gibt es erstmals den Kurs „Soulfood – Kochen für die Seele“, in dem vegetarische und vegane Gerichte mit Hülsenfrüchten, frischem Gemüse und Kräutern produziert werden. Ob türkische Küche, Trendküche Asien, Mittelmeerküche oder lecker vegetarisch — im VHS-Heft sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Im Kinderprogramm stehen Ballettkurse, Persönlichkeits- und Sicherheitstraining, Bogenschießen und Zaubern. Im Sprachbereich finden sich jede Menge Deutschkurse für Ausländer. Natürlich sind auch wieder Englisch, Italienisch, Spanisch und Französisch für Anfänger und Fortgeschrittene im Angebot. Für Arabisch gibt es einen Anfängerkurs. Wer bereits Grundkenntnisse in Kroatisch, Neugriechisch, Russisch oder Tschechisch besitzt, kann probieren, ob das Leistungsniveau für die laufenden Kurse passt.

Die Programmhefte liegen bei der Stadt Neumarkt, dem Landratsamt, allen Sparkassen und Banken, bei Firmen, in vielen Buchhandlungen, Bäckereien und sonstigen Geschäften aus und werden auf Wunsch auch per Post zugestellt. Das aktuelle Titelbild zeigt ein Werk des Künstlers Franz Pröbster Kunzel aus Forchheim bei Freystadt, der auch schon das erste Titelbild im Jahr 1991 gestaltet hatte.

Für Kurse anmelden können sich Interessierte ab sofort im Internet unter www.vhs-neumarkt.de, persönlich in der vhs-Geschäftsstelle, Gartenstraße 1, oder telefonisch unter (0 91 81) 25 95-0.

CHRISTINE ANNESER