Mehr Gebühren für den Restmüll

Landkreis Neumarkt hebt die Preise erstmals seit 24 Jahren an - vor 46 Minuten

NEUMARKT - Die Abfallgebühren steigen zum kommenden Jahr: Für die Restmüll-Entsorgung zahlen die Landkreis-Bewohner künftig etwas mehr. Wer per Lastschrift-Einzug bezahlt, braucht aber nichts tun, der höhere Betrag wird abgebucht.

Jeder Landkreisbewohner produziert eine stattliche Menge Müll pro Jahr. Die Restmüll-Gebühren steigen ab nächstem Jahr erstmals seit langem wieder an und sollen dann vier Jahre gelten. © Archivfoto: Fritz-Wolfgang Etzold



Jeder Landkreisbewohner produziert eine stattliche Menge Müll pro Jahr. Die Restmüll-Gebühren steigen ab nächstem Jahr erstmals seit langem wieder an und sollen dann vier Jahre gelten. Foto: Archivfoto: Fritz-Wolfgang Etzold



Zum ersten Mal seit 24 Jahren müsse der Landkreis nun die Gebühren um rund ein Viertel heben, bisher wurden sie immer wieder gesenkt, sagte Landrat Willibald Gailler. Die neuen Gebühren sollen für vier Jahre gelten.

Für eine 60-l-Restmülltonne sind künftig 75 Euro (vorher 60 Euro), für eine 120-l-Tonne nun 112 Euro (bisher 90 Euro) und für eine 240-l-Tonne sind dann 224 Euro (bisher 180 Euro) fällig. Ein 1100-l-Restmüllcontainer schläft mit 1083 Euro zu Buche (bisher 870 Euro).

Ende Januar gehen landkreisweit zwar 43 000 Bescheide raus, jeder Gebührenpflichtige erhält den Bescheid also per Post. Wer per Sepa-Mandat zahlt, muss nichts tun, der höher Betrag wird eingezogen. Wer die Rechnung per Überweisung und Dauerauftrag begleicht, möge den Bescheid abwarten und dann entsprechend zahlen. Es gebe keine neuen Müllmarken, die alten bleiben einfach auf der Tonne und gelten weiter. Auch die Fälligkeitstage, jährlich der 1. April und der 1. Oktober, bleiben gleich.

Die Erhöhung sei wegen verschiedener Gründe notwendig geworden, sagt der zuständige Abteilungsleiter im Landratsamt, Roland Hadwiger. Man habe die Gebühren seit 2006 immer wieder gesenkt, zum Teil, um Rücklagen abzuschmelzen. Die seien nun aufgebraucht, nun müsse man wieder erhöhen, um kostendeckend zu arbeiten. Verschiedene Posten seien teurer geworden, etwa die Umlage, die der Landkreis an die Müllverwertungsanlage in Schwandorf zahlt, wo der Restmüll aus dem Landkreis verbrannt wird. Zwischen 2006 und 2016 seien da Mehrkosten von einer Million Euro entstanden. Und es gebe immer mehr technischen Anforderung, die ebenfalls Geld kosten.

"Trennmoral war schon besser"

Die Landkreisbewohner produzieren immer mehr Restmüll, sagt Michael Gottschalk, zuständig für Kreisentwicklung. Hadwiger hat die konkreten Zahlen: Knapp 420 Kilogramm Abfall sind es pro Kopf und Jahr, davon knapp 130 Kilogramm Restmüll. "Das ist schlechter geworden, der Wert lag schon unter 100 Kilogramm", sagt Gottschalk.

"Die Trennmoral war schon besser"", sagt auch Hadwiger, die Bereitschaft, den Müll zu sortieren, lag vor einigen Jahren mehr im Trend. Vom Jahresaufkommen an Müll landeten im Jahr 2017 pro Durchschnittsbürger 23,2 Kilogramm im Gelben Sack, der Biomüll lag bei 8 Kilogramm, Altpapier bei 80,7 Kilogramm und Altglas bei 25.9 Kilogramm und der Gartenabfall umfasste stattliche 130,6 Kilogramm pro Kopf. Außerdem fiellen noch 20,5 Kilogramm Sperrmüll und 370 Gramm Problemmüll pro Kopf an.

Inzwischen gebe es für den ganzen Landkreis eine "gut organisierte Systematik", sagte der Landrat. Mit Gottschalk und Hadwiger richtete er den Blick dann zurück in die 1970er Jahre, denn erst 1977 wurde im Landkreis flächendeckend verpflichtend die Müllabfuhr eingeführt. Vorher hatte jede Gemeinde einen kleinen Platz, wo der Abfall landete, kleine Hausmüll-Deponien; viel wurde sicherlich verschürt.

Heutzutage wachsen andere Arten von Müllbergen: Laut Hadwiger werde schon deutlich, dass viele Menschen sich mehr und mehr Ware online bestellen. Die Papiercontainer seien voll. Dabei stehe erst seit 2013 an jedem Wertstoffhof einer, jeweils fünf Kubikmeter sind sie groß. Inzwischen gebe es Standorte, an denen vier bis fünf Container abgestellt sind – und auch die reichen schier nicht aus.

Auch beim Gartenabfall sind die Kapazitäten oft am Limit. Das könne sich, meint Hadwiger, nach dem Umbau des Wertstoffhofs am Blomenhof ändern: Da wolle man die Öffnungszeiten ausdehnen. Weil das Gelände so groß sei, müsse man bisher mit fünf Personen den Normalbetrieb betreuen. Künftig könne man auch nur den Grüngut-Teil öffnen, da reichen ein bis zwei Leute. Das werde Entspannung bringen, hofft Hadwiger.

Zwar bleibe, meint Landrat Gailler, die Belastung durch die Müllgebühren für die Bürger auch nach der Erhöhung auf einem "überschaubaren Niveau". Aber er appelliert, Müll zu vermeiden, wo es geht.

MAGDALENA KAYSER