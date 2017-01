Mein lieber Schwan: Teure Möbel für die Neumarkter Altstadt

NEUMARKT - Mit neuen Bänken, Pflanzkübeln und Abfallbehältern in einem einheitlichen Design sollen die Marktstraße und die Klostergasse aufgemöbelt werden. Das Bauamt rechnet mit Kosten von etwa 320 000 Euro.

Die häßlichen Waschbetontröge missfallen selbst dem Federvieh, wenn es durch Neumarkt watschelt. © Fritz-Wolfgang Etzold



Die erwarteten Kosten von 320 000 Euro umfassen die Herstellung, Lieferung und den Einbau von 27 Sitzbänken, 46 Abfallbehältern und 19 Pflanzgefäßen, von denen 15 rundum eine Sitzgelegenheit bieten. Trotzdem bleibt unter dem Strich ein stolze Summe. Das liegt daran, dass die Kübel in Neumarkt stärker beansprucht werden als anderswo. Katalogware kommt deshalb nicht in Frage, sondern man hat für die Pflanzkübel zwei Prototypen aus anthrazitfarbenen Edelstahl anfertigen lassen.

Denn die Kübel sollen nicht nur gut aussehen, sie müssen es auch aushalten mehrfach im Jahr ab- und aufgebaut zu werden. Die Pflanzgefäße haben auswechselbare Einsatzkörbe. So können die Stadtgärtner sie schon draußen am Bauhof bepflanzen. Außerdem haben sie Wasserreservoir, damit nicht so oft gegossen werden muss.

Der Bauhof hat die Prototypen ausgiebig auf ihre Tauglichkeit getestet. Seit September stehen sie in der Marktstraße und kommen dort gut an. Sitzbänke und Müllbehälter findet man bereits an der Passage am Unteren Tor.

Den Mitgliedern des Bausenats gefiel die Präsentation sehr gut. Allerdings musste Ferdinand Ernst (CSU) schlucken wegen der Kosten. Er regte eine Arbeitsgruppe an, die schauen solle, ob man für dasselbe Geld mehr bekommt. Stadtbaumeister Matthias Seemann sagte: „Wir hätten schon lieber Katalogware genommen, aber kein Exemplar erfüllte die spezifischen Neumarkter Bedürfnisse.“ Ursula Plankermann zeigte sich froh, dass überhaupt etwas passiert. „Hoffentlich wird damit die Neugestaltung nicht ganz zu Grabe getragen.“

HAUKE HÖPCKE