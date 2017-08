Messerangriff auf Asylbewerber in Dasswang

26-jähriger Syrer wurde in seiner Unterkunft verletzt - vor 1 Stunde

SEUBERSDORF - Am Mittwochmorgen hat 26-jähriger Asylbewerber aus Syrien über den Notruf um Hilfe gerufen. Der Notarzt stellte eine Stichwunde im Brustbereich des jungen Mannes fest.

Nach den bisherigen Ermittlungen soll gegen fünf Uhr eine Person in sein Zimmer in der Asylbewerberunterkunft gekommen sein und den Mann mit einem Messer verletzt haben. "Weiter äußerte er sich zum Geschehen nicht", so die Polizei. Der 26-Jährige wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht gemäß Angaben der behandelnden Ärzte nicht.

Die Ermittler versuchen nun die genauen Hintergründe dieses Vorfalles aufzuhellen. Die ersten Ermittlungen weisen darauf hin, dass der bislang unbekannte Täter aus dem sozialen Umfeld des Geschädigten stammen könnte.

