Messerattacke in Regensburg: Gesuchter stellt sich

18-Jähriger erscheint mit Anwalt bei der Kriminalpolizei - vor 32 Minuten

REGENSBURG - Messerattacke gegen zwei Männer in Regensburg: Der Tatverdächtige stellt sich bei der Kriminalpolizei.

Symbolbild © NN



Symbolbild Foto: NN



Der tatverdächtige junge Mann, dem vorgeworfen wird, in der Nacht zum Donnerstag am Domplatz zwei Männern im Alter von 21 und 22 Jahren schwere Verletzungen beigebracht zu haben, stellte sich am Freitagvormittag bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg. Nachdem sich der 18-Jährige selbst in Begleitung eines Rechtsbeistandes zur Dienststelle der Kripo Regensburg begeben hatte, wurden die Fahndungsmaßnahmen beendet.

Der Beschuldigte gilt als vorläufig festgenommen und erhält nun die Möglichkeit, seine Sicht der Dinge darzustellen. Zum weiteren Vorgehen erfolgt nach einer Vernehmung Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Regensburg. Die beiden Verletzten befinden sich nach wie vor in stationärer ärztlicher Behandlung.

nn