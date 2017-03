Messerstecher in Regensburg: Polizei lobt Zivilcourage

Dank aufmerksamer Passanten konnte die Polizei den Täter schnell festnehmen - vor 1 Stunde

REGENSBURG - Ein 23-jähriger Mann stach auf einen 28-jährigen Fußgänger am St.-Kassians-Platz in Regensburg unvermittelt mit einem Messer ein und flüchtete. Der Zivilcourage von Passanten ist es zu verdanken, dass die Polizei den Tatverdächtigen schnell festnehmen konnte.

Unmittelbar nach dem Notruf wurde der Tatort in der Regensburger Innenstadt abgesperrt. © NEWS5 / Pieknik



Unmittelbar nach dem Notruf wurde der Tatort in der Regensburger Innenstadt abgesperrt. Foto: NEWS5 / Pieknik



Der 23-jährige Syrer attackierte in der Fußgängerzone in Regensburg einen Mann, der sich in Begleitung seiner Ehefrau befand. Der Angreifer stach unvermittelt mit einem Messer auf den Geschädigten ein und flüchtete. Aufmerksame Passanten nahmen das nur wenige Sekunden dauernde Geschehen wahr und schritten ein.

Dabei entwickelte sich nach Angaben der Polizei ein vorbildliches Zusammenwirken mehrerer Zufallszeugen, ohne dass sie sich gegenseitig dazu auffordern mussten. Nachdem einer dem Flüchtenden ein Bein gestellt hatte, hielten andere den Angreifer am Boden fest. Gleichzeitig setzte ein Zeuge den Notruf ab, während sich ein zufällig unter den Fußgängern befindlicher Arzt sofort um den Verletzten kümmerte und bis zum Eintreffen des Notarztes versorgte. Die Polizeibeamten nahmen den Täter schließlich vorläufig fest.

Die Passanten verhinderten mit ihrem couragierten Verhalten, dass der Tatverdächtige unerkannt flüchten konnte. Zudem stellten sich noch am Tatort aufmerksame Zeugen den Ermittlern der Kripo Regensburg zur Verfügung und schufen mit ihren Aussagen schnell ein klares Bild vom Tatablauf. Das Amtsgericht Regensburg erließ gegen den 23-jährigen Tatverdächtigen noch am selben Tag einen Unterbringungsbefehl wegen versuchten Mordes, nachdem bei den ersten Ermittlungen Anhaltspunkte für das Vorliegen einer psychischen Erkrankung festgestellt wurden. Trotzdem wollen die Ermittler der Kripo Regensburg die genauen Hintergründe und die Motivation des Mannes zur Tat weiter aufhellen.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz lobt die Bereitschaft, als Zeuge vor Ort zur Verfügung zu stehen, und auch ausdrücklich das schnelle Handeln und couragierte Eingreifen der Passanten bei der Festnahme des Tatverdächtigen und der Erstversorgung des Verletzten.

Die Kripo Regensburg bittet den zufällig unter den Passanten befindlichen Arzt, der als erster dem Verletzten Erste Hilfe leistete, sich unter Tel. 0941/506-2888 bei der Dienststelle zu melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

nn