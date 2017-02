Micaela Schäfer rockt den Kuhstall in Mühlhausen

Im futuristischen Blinke-Kostüm zum Selfie mit kreischenden Mädels - vor 1 Stunde

MÜHLHAUSEN - Mach dich nackig: Wer darauf hoffte, der wurde enttäuscht. Party-Girl Micaela Schäfer hat da zwar keinen Ruf zu verlieren, doch bei ihrem Auftritt im Kuhstall in Mühlhausen ließ sie nur die Leuchtdioden an ihrem Kostüm blinken. Der Laden war trotzdem rappelvoll.

Party-Girl Micaela Schäfer trat als DJane beim Faschingsball im Kuhstall beim Bender in Mühlhausen auf; Foto: Anton Karg, Mühlhausen, 24.02.2017 © Anton Karg



Es war sicherlich der Höhepunkt des Faschingstreibens in Mühlhausen: Der Auftritt des Party-Girls Micaela Schäfer im "Kuhstall" beim Bender. Die Diskothek war proppenvoll am Freitagabend, als zunächst die feschen Gardemädel des Schnufenhofener Faschingsvereins ihre Tänze aufs Parkett legten.

Nicht genug damit: Chefin Brigitta hatte das laszive Mannequin und Model Micaela Schäfer aus dem Dschungelkamp herausgeholt und für Mühlhausen verpflichtet: Für einen Auftritt gegen Mitternacht als DJane und vor allem als Fotomodel für Selfies mit kreischenden Mädchen und johlenden Jungs.

Die junge Dame aus Leipzig zeigte sich aber nicht im "Borat-Bikini" oder minimal bekleidet und lasziv wie in ihren Micaela Schäfer-Kalender 2017, wie vielleicht von einigen Party-Teilnehmern erwartet, sondern in einem futuristischen, metallisch funkelnden Kokon mit Blink-LEDs an Busen und Ellbogen, der ihr hübsches Gesicht betonte.

Zum Tanzen zur von ihr präsentierten Musik war kein Platz mehr, so dicht gedrängt wurde das Partygirl umlagert, so voll ging es auf der Tanzfläche zu.

kaa