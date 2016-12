Michael Danninger wird neuer Polizeichef von Neumarkt

NEUMARKT - Polizeioberrat Michael Danninger vom Polizeipräsidium Oberpfalz leitet ab 1. Januar 2017 die Polizeiinspektion Neumarkt. Polizeipräsident Gerold Mahlmeister überreichte dem 45-Jährigen die Bestellungsurkunde. Danninger wird Nachfolger von Polizeihauptkommissar Vincent Bauer, der die Dienststelle seit 1. November 2015 für ein Jahr leitete.

Michael Danninger, ein gebürtiger Amberger, leitet ab 1. Januar 2012 die Polizeiinspektion Neumarkt. Foto: Polizeipräsidium Oberpfalz



Polizeipräsident Gerold Mahlmeister wird den neuen Neumarkter Polizeichef am 20. Januar im Rahmen eines Festaktes im Klostersaal des Evangelischen Zentrums offiziell in sein Amt einführen.

Michael Danninger ist in Amberg geboren und wohnt im nördlichen Landkrreis Regensburg. Er begann am 1. Oktober 1987 seine berufliche Laufbahn. Nach dem Abschluss seiner Ausbildung war die Polizei am Flughafen München Franz-Josef-Strauß sein Arbeitsterrain. 1994 wechselte er für fünf Jahre zur Polizeiinspektion Nürnberg-Ost.

Zuständig für Verkehr

In der Folgezeit hatte Danninger mehrere Funktionen unter anderem bei der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg, der PI Amberg und dem damaligen Polizeipräsidium Niederbayern/Oberpfalz mit Sitz in Regensburg inne.

Nachdem er in die Vierte Qualifikationsebene (höherer Dienst) aufgestiegen war, übernahm er als Polizeirat im September 2009 die Verantwortung für den Bereich „Präsidialbüro, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ im damals neu geschaffenen Polizeipräsidium Oberpfalz. Seit 2011 war Danninger für verkehrspolizeiliche Aufgaben im Präsidium verantwortlich.

