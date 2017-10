Michael Murner als Pfarrer in Neumarkt installiert

Bei einem feierlichen Gottesdienstes als Geistlicher der 2. Pfarrstelle der evangelischen Kirchengemeinde eingeführt - vor 39 Minuten

NEUMARKT - Im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes ist Pfarrer Michael Murner als Geistlicher der 2. Pfarrstelle der evangelischen Kirchengemeinde in sein Amt eingeführt worden. Dekan Karlheinz Schötz aus Sulzbach-Rosenberg leitete die Zeremonie in der Christuskirche.

Michael Murner ist der Nachfolger des pensionierten Peter Loos. Foto: Foto: fxm



Der 54-jährige Murner ist der Nachfolger des pensionierten Pfarrers Peter Loos und übernimmt auch zugleich die Geschäftsführung für die Kirchengemeinde, zu der die evangelischen Christen in Neumarkt, Berg, Berngau, Pilsach, Deining und Sengenthal gehören.

"Deine Frau ist nicht deine Chefin, wie viele befürchtet haben", sagte Dekanin Christiane Murner, und viele Gläubige in der vollbesetzten Christuskirche schmunzelten dabei. Der Dienstvorgesetzte von Pfarrer Michael Murner ist der Dekan aus Sulzbach-Rosenberg. Die evangelischen Pfarrstellen in Neumarkt sind damit nach unruhigen Jahren wieder alle besetzt. "Ihr bekommt einen erfahrenen, klugen und humorvollen Pfarrer", bedachte die Dekanin ihren Mann mit Vorschusslorbeeren.

Die Installationszeremonie umrahmte der Posaunenchor unter der Leitung von Kirchenmusikdirektorin Beatrice Höhn. Als Dekan Karlheinz Schötz, Susanne Scola vom Kirchenvorstand, Maximilian Knack als Vertreter der evangelischen Jugend, Marius Lubnow als guter Bekannter Murners aus Schulzeiten in Wolnzach sowie sein ältester Freund Bernd Kopp nach der Anrufung des Heiligen Geistes dem neu ernannten Geistlichen die Hand auflegten, läuteten die Glocken.

Pfarrer Martin Hermann verlas zuvor die von Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm unterzeichnete Urkunde: Michael Murner soll danach das Hirtenamt in Gehorsam erfüllen, Prediger des Evangeliums sein und sich im Leben so verhalten, wie es der kirchliche Auftrag vorsieht.

Schötz wünschte seinem Amtsbruder eine gute Balance zwischen Privatem und Beruf. Michael Murner sagte in seiner Predigt, dass er sich die Rückkehr vom Religionsunterricht und der Organisation des Schulreferats in die Gemeindearbeit vor Ort reiflich überlegt habe. An die Gläubige richtete er die Bitte, für ihn zu beten.

Beim Stehempfang im Klostersaal wünschten Pfarrer Stefan Wingen von der Hofkirche, die stellvertretende Landrätin Heidi Rackl, Bürgermeisterin Gertrud Heßlinger, Susanne Scola und Bernd Hammerbacher vom Kirchenvorstand sowie Pfarrer Hermann dem neuen Geistlichen ein gedeihliches Miteinander.

Die Jazz-Kombo der evangelischen Kirchengemeinde aus Pfaffenhofen a.d.Ilm, dem langjährigen Wirkungsort des Ehepaars Murner, brachte einen musikalischen Gruß mit.

FRANZ XAVER MEYER