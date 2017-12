Midlife Greisis laden zur Weihnachtsparty

Einnahmen kommen traditionell einem guten Zweck zugute — Band spielt seit 20 Jahren in dieser Besetzung - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Es ist wieder Weihnachten und Christmas Zeit. Die Christmas-Party der Neumarkter Band "Midlife Greisis" ist schon zur Tradition geworden. Dieses Jahr findet das Spektakel am Freitag, 22. Dezember, um 20 Uhr im "Milljöh" in der Hans-Dehn-Straße 22 in Neumarkt statt.

Die Christmas-Party am Freitag, 22. Dezember, blickt unter der Mitwirkung der Band Midlife Greisis auf eine längere Tradition zurück. © Foto: Veranstalter



Wie immer fließen die Einnahmen einem guten Zweck zu. Die Musiker haben einen weiteren Grund zu feiern: Sie spielen nun schon 20 Jahre unter dem Namen "Midlife Greisis" zusammen. Nach nur vier Proben hatten sie im August 1997 ihren ersten Auftritt. Damals waren alte Rock-Titel, Beatles und Schlager im Repertoire.

Das Ziel der Musiker ist es, nach wie vor Spaß zu haben, daher liebt die Partyband Liveacts, egal ob auf großen oder kleinen Bühnen. Die Hauptsache ist "ehrliche Musik".

Das breitgefächerte Repertoire der Fünf enthält Oldies von den Beatles, Rolling Stones oder Deep Purple. Harte Rock´n Roll Nummern wechseln sich mit Schlagern ab. Auch aktuelle Chartsongs dürfen nicht fehlen.

Dieses Jahr spielte die Band das erste Mal mit Ihrem Gitarristen "Toni Hertz" auf dem Altstadtfest ein reines Schlager-Programm mit ausschließlich deutschen Titeln und eigenen Nummern von Achim Silberhorn.

