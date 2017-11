Millionenbetrag für Kastler Klosterburg

Neun Millionen Euro sollen das ehemalige Mädcheninternat auf Vordermann bringen - vor 1 Stunde

KASTL - In der Marktratssitzung sagte Bürgermeister Stefan Braun, der Markt Kastl erhalte auch heuer wieder eine Stabilisierungshilfe in Höhe von einer Million Euro vom Freistaat Bayern für die Schuldentilgung. So könne die Gemeinde auch Investitionen tätigen.

Der Freistaat schüttet sein Füllhorn über der Kastler Klosterburg aus. Foto: Kayser



Zunächst begrüßte Stefan Braun den neuen Kämmerer und Protokollführer Michael Herdegen und wünschte ihm eine glückliche Hand bei der Bewältigung seiner Aufgaben.

Danach ging es ums Thema Klosterburg Kastl, in das die Polizeifachschule einzieht. Der Haushaltsausschuss des Freistaats Bayern hat für die ersten Sanierungsmaßnahmen in der Burg rund neun Millionen Euro genehmigt, so Braun weiter. Mit diesem Geld soll vor allem das frühere Mädcheninternat auf den neuesten Baustandart gebracht werden. Die Planungsarbeiten und Ausschreibungen fürs gesamte Areal laufen auf Hochtouren.

Die Staatsstraße 2240 zwischen Utzenhofen und der Landkreisgrenze Neumarkt wird derzeit saniert und ist um rund einen Meter verbreitert worden. In rund zwei Wochen könne neu asphaltiert werden. Probleme gibt es mit der Lieferung der Buscaps, die in Utzenhofen gebraucht werden.

Im Gewerbegebiet am Hochhaus fand der "Spatenstich" statt. Derzeit wird das Regenrückhaltebecken ausgehoben. Wenn es die Witterung zulässt, wird auch mit den Erschließungsleitungen heuer noch begonnen.

Die Gemeinde hat eine schriftliche Kindergartenbedarfsumfage gestartet. Das Echo war sehr positiv unter den Eltern, die Rücklaufquote lag bei 88 Prozent. Derzeit gehen in den Kastler Kindergarten 78 Kinder, davon 62 Kinder über drei Jahre. Der Kindergarten ist auf rund 85 Kinder ausgelegt, so dass der derzeitige Stand ausreichend ist. Auch für September 2018 ist nur eine geringe Steigerung der Zahlen zu erwarten. Allerdings ist der Betreuungsschlüssel für unter dreijährige Kinder doppelt so hoch, so dass sich beim Personal Änderungen ergeben könnten, worüber der Kindergartenträger und die Kindergartenleitung informiert wurden.

Das Kastler Feuerwehrzentrum nähert sich seiner Fertigstellung. Der Umgriff mit dem Baustofflager für den Bauhof wurde asphaltiert, die Dämmung des mittleren Bereitschaftsgebäudes ist abgeschlossen. Derzeit wird der Estrich in den Gebäuden verlegt. Auch lagert die Gemeinde für den Winter bereits das Streusalz ein. So allmählich nähern sich die Arbeiten fürs Gebäude dem Ende, so dass mit einem Einzug im Frühjahr zu rechnen ist.

Und die Bauarbeiten der Ortsdurchfahrt der B 299 mit den Buscaps sind auch abgeschlossen, wodurch das Ortsbild von Kastl erheblich gewonnen habe, so der Bürgermeister.

Ausnahme vom Denkmalschutz

Bei den Bauanträgen ging es um denkmalschutzrechtliche Belange, um einen Schuppenabriss in der Hainthalstraße und einen neuen Außenputz an einem Gebäude in der Klosterbergstr. Da das Zentrum von Kastl unter dem Ensembleschutz der Denkmalschützer steht, ist bei Bauvorhaben auch die denkmalschutzrechtliche Genehmigung Pflicht für den Bauherrn.

Jedoch erteilte der Gemeinderat der Marktverwaltung die Genehmigung, im Normalfall die denkmalschutzrechtliche Erlaubnis auszustellen, wenn sie mit der Gestaltungsfibel des Marktes Kastl im Einklang steht und es sich nicht um ein Einzeldenkmal handelt.

VON JOSEF PIEHLER