Millionenschaden: Scheune brennt in Oberpfalz nieder

Hochwertige Fischzucht befand sich in Scheune - Neun Feuerwehren im Einsatz - vor 1 Stunde

EBNATH - Für die Feuerwehren war es ein Großeinsatz: In der Nacht zum Donnerstag brannte in Ebnath im Landkreis Tirschenreuth (Oberpfalz) eine 50 mal 25 Meter große Scheune nieder. Der Schaden liegt bei rund einer Million, denn in dem Gebäude befanden sich neben einer Fischzucht auch hochwertige Gerätschaften.

Obwohl die Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort war, brannte die Scheune völlig nieder. Foto: News5/ Wellenhöfer



Bei einem Scheunenbrand in Ebnath (Landkreis Tirschenreuth) ist nach ersten Schätzungen der Polizei ein Millionenschaden entstanden. Gegen 1.30 Uhr war in der Scheune, in der unter anderem zwei Blockheizkraftwerke, eine hochwertige Fischzucht sowie Werkzeuge und Gerätschaften untergebracht waren, ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte, konnten die Einsatzkräfte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Neben der Feuerwehr Ebnath waren acht weitere umliegende Feuerwehren im Einsatz. Unklar ist, wie es zu dem nächtlichen Feuer gekommen ist. Die Polizei Kemnath ermittelt nun zusammen mit der Kriminalpolizei Weiden die Brandursache.

dpa/als