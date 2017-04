Ministranten schwitzen am Neumarkter Mariahilfberg

Am Karfreitag ruft eine hölzerne Ratsche mit Handkurbel zum Gottesdienst in der Wallfahrtskirche - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Eine große Holzratsche hat am Karfreitag zum Gottesdienst auf dem Mariahilfberg gerufen. Die Glocken der Nuemarkter Wallfahrtskirche waren derweil in Rom.

Zumindest behauptet dies die Legende, auf der der Brauch des Ratschendrehens gründet. Danach fliegen die Kirchenglocken am Gründonnerstag zum Beichten nach Rom, von wo sie erst in der Osternacht zurückkehren. Die profanere Erklärung lautet, dass an den "stillen Feiertagen" nicht nur Tanz und Vergnügen untersagt sind, sondern auch die Kirchenglocken stumm bleiben müssen.

Stattdessen übernimmt am Karfreitag die von den Ministranten gedrehte Ratsche den Ruf in die Kirche. Eine Kurbel an der Seite des hölzernen Kastens bewegt eine Walze mit versetzten Nocken, die drei Holzleisten anheben. Beim Zurückschnalzen klappert es so laut, dass es eine Freude ist.

Anstrengender Dienst

Die Ministranten kommen dabei allerdings ganz schön ins Schwitzen und wechseln sich deshalb immer wieder ab beim anstrengenden Ratschendienst.

Zuvor waren zahlreiche Gläubige die 367 Stufen des Kreuzwegs zum Marihahilfberg hinaufgepilgert und hatten an jeder der Stationen gebetet. Um 15 Uhr schließlich beging man in der Wallfahrtskirche gemeinsam die "Feier vom Leiden und Sterben Christi".

Hauke Höpcke Neumarkter Nachrichten E-Mail