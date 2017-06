"Mission Böhmisch" holt den Meistertitel

Junge Blasmusiker aus Berngau gewinnen europaweiten Wettbewerb - vor 1 Stunde

BERNGAU/BAMBERG - Die 2013 gegründete Berngauer Blaskapelle „Mission Böhmisch“ hat die 18. Europameisterschaft der böhmisch und mährischen Blasmusik in Bamberg gewonnen. Drei Tage lang spielten dort 24 Kapellen aus sechs Nationen auf.

Mit der Bläserformation Mission Böhmisch wurde Daniel Barth (2. Reihe, 1. v. li), der musikalische Leiter der Blaskapelle Berngau, Europameister. © privat



In vier Sparten, der Unter-, Mittel-, Oberund Höchststufe, traten die Kapellen gegeneinander an. Die hochkarätige Fachjury bestehend aus Antonin Konicek (Tschechien), Franz Watz (Deutschland) und Gottfried Reisegger (Österreich) bewerteten unter anderem die spieltechnische Ausführung und den musikalischen Ausdruck der Orchester.

Die Berngauer, zu denen auch Daniel Barth (Dirigent der Blaskapelle Berngau und Frontmann beim Berngauer Trio „Die Fexer“) mit seiner Tuba gehörte, traten gleich einmal in der Höchststufe an.

In Berngau selbst kennt man die Blasmusiker der „Mission Böhmisch“ vom Musikantenball in Wolfsricht, bei dem sie bereits zweimal einen Best-Eindruck beim musik-verwöhnten Publikum hinterlassen hatten.

Aus Bierlaune heraus gegründet

Aus einer Bierlaune heraus hatten die 21 Oberpfälzer die Kapelle mit der Mission gegründet, ihr Publikum mit böhmischer Blasmusik auf hohem Niveau zu begeistern.

Und das gelingt ihnen: Bei dem Vorspielen in Bamberg gewannen die Musiker den Titel in der Höchststufe. Deren Dirigent Daniel Käsbauer ist hörbar stolz auf seine Gruppe: „Wir können es nach wie vor nicht fassen, dass wir, eine so junge Kapelle, den Titel gewonnen haben“.

Wer sich vom Können der Musiker selbst überzeugen möchte, hat bald die Gelegenheit dazu: „Mission Böhmisch“ ist das nächste Mal am Sonntag, 16. Juli, um 19 Uhr, beim Musikfestival Tonart in Nabburg im Schlosshof zu sehen und hören.

Anne Schöll