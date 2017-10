Mit 75,3-Teiler sichert Josef Metzger den Königstitel

Der neue Pilsacher Jungschützenkönig heißt Julian Truber — Langjährigem Mitglied Manfred Zeidler wurde große Ehre zuteil - vor 40 Minuten

PILSACH - Josef Metzger ist der neue Schützenkönig von Pilsach. Bei der traditionellen Königsfeier, welche dieses Jahr ihre Premiere im Schützenheim in Pilsach feierte, wurde er zum Nachfolger von Klaus Pätzold gekürt.

Volles Haus bei der Königsfeier in Pilsach. Selbstverständlich schaute auch Gauschützenmeister Hans Spiegel vorbei (re.). © Foto: Maria Krauß



Volles Haus bei der Königsfeier in Pilsach. Selbstverständlich schaute auch Gauschützenmeister Hans Spiegel vorbei (re.). Foto: Foto: Maria Krauß



Den ersten Platz sicherte sich Josef Metzger mit einem 75,3-Teiler. Als sein Ritter zur Rechten auf dem zweiten Platz landete Günter Puschmann mit einem 178-Teiler und Thomas Hahn als Ritter zur Linken mit einem 329,6-Teiler. Den Titel "Schützenkönigin" trägt ab sofort die gute Seele des Vereins und Schützenheimwirtin Marianne Betz. Sie holte sich den ersten Platz mit einem 236,7-Teiler, vor Petra Ertz als erster Hofdame mit einem 338,4-Teiler.

Als zweite Hofdame fungiert Christine Fuchs auf dem dritten Rang mit einem 942-Teiler. Neuer Jungschützenkönig der Pilsacher Ottoburgschützen wurde Julian Truber mit einem 286,8-Teiler. Auf dem zweiten Platz und damit zur Wurstkönigin gekürt wurde Lilli Schneider, gefolgt von Georg Urban mit einem 348-Teiler auf dem dritten Rang als Brezenkönig. In der Kategorie "Königsschuss" gewann Dominik Bruckschlögl mit einem 316,3-Teiler und ist somit ab sofort Stumpenkönig. Stumpenritter zur Rechten wurde Lukas Urban mit einem 332,3-Teiler auf dem zweiten Rang. Johannes Schneider wurde mit einem 534,8-Teiler zum Stumpenritter zur Linken und landete auf dem dritten Platz. Den Jugendpokal gewann in diesem Jahr Dominik Truber mit einem 38,1-Teiler vor Markus Nutz mit einem 65-Teiler und Georg Urban mit einem 88,6-Teiler. Den Königspokal holte sich in diesem Jahr Jürgen Schneider (46,4 Teiler) vor Herbert Fuchs (82,7) und Marlena Pätzold (99,1).

Den Wanderpokal mit der Vorgabe eines 965-Teilers gewann Anja Pätzold mit einem 1,0-Teiler, vor Max Pruy und Birgit Truber mit einem 4,6-Teiler. Schützenmeister Josef Setzer freute sich über ein volles Schützenhaus, die Premiere der Königsfeier im Vereinsheim sei absolut gelungen.

Sportleiter Reinhold Wenisch berichtete erfreut, dass die Teilnehmerzahl aus dem vergangenen Jahr noch einmal übertroffen werden konnte und am diesjährigen Königsschießen 51 Schützen teilgenommen hatten. Gauschützenmeister Hans Spiegel ehrte im Anschluss noch langjährige Schützen.

Für zehn Jahre ausgezeichnet wurde Leon Schneider, für 40 Jahre geehrt wurde der neue Schützenkönig Josef Metzger. Die Pilsacher Ottoburgschützen ließen zusätzlich dazu noch Manfred Zeidler eine hohe Wertschätzung zukommen und ernannten das langjährige, aktive Mitglied und ehemaligen zweiten Schützenmeister zum Ehrenschützenmeister. Josef Metzger schließlich machte am Ende das Triple voll und wurde ebenfalls als verdientes und immer noch sehr aktives Mitglied geehrt.

ks