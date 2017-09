Mit ausgestreckten Arm beinahe verdurstet

NEUMARKT/LIPPERTSHOFEN - Der Wettbewerb im Maßkrugstemmen war der Höhepunkt der dreitägigen Lippertshofener Michaelikirchweih. Waren es bei den Kindern und Jugendlichen noch teilweise leere "Halbekrügerl" legten sich die Männer mit vollen Krügen beim Wettbewerb im Maßkrugstemmen so richtig ins Zeug.

Maßkrugstemmen ist kein Honigschlecken: Man sieht den Teilnehmern deutlich an, wie anstrengend es ist, den gefüllten Bier-Behälter am ausgestreckten Arm zu halten. © Siegfried Mandel



Genau bis auf den Eichstrich mit Bier gefüllt hieß es, denjenigen zu ermitteln, der die Maß am längsten ohne abzusetzen in der Luft hält. Zwei Gewinner gab es, nachdem Thomas Eichhammer und Markus Wild zeitgleich den Krug nach 9,48 Minuten absetzten. Christian Wild hielt es nicht ganz so lang aus. Er musste kurz vorher aufgeben.

Der Wettbewerb im Maßkrugstemmen und das Schätzen der Kirchweihbaumlänge waren Höhepunkt und zugleich Abschluss der dreitägigen Lippertshofener Michaelikirchweih. Der tatsächlichen Länge von 33,14 Metern kam Andreas Raspel aus Lippertshofen mit seiner Schätzung am nächsten.

Aus den verkauften Losen entschied sich Fortuna für Tanja und Michael Ferstl. Sie sind nun stolze Besitzer des von der Stadt Neumarkt spendierten Fichtenstamms. Mittlerweile zur Tradition geworden trifft sich das Dorf seit 2008 Ende September, um das Patrozinium ihrer Kapelle zu feiern.

Nachdem am Samstag der Baum umgesägt und entsprechend geschmückt neben dem Feuerwehrgerätehaus von der Dorfjugend aus Lippertshofen und Frickenhofen aufgestellt worden war, wurde es am Abend so richtig zünftig. Die "Gaudimacher" aus dem Regental heizten entsprechend ein. Den Festgottesdienst zelebrierte am Sonntag Pfarrer Thomas Eholzer in der Kapelle in Lippertshofen.

