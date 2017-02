Mit Blaulicht in die Kontrolle

PENTLING - Mit Schlagring, Springmesser und unerlaubtem Blaulicht schlitterten zwei junge Männer direkt in eine Polizeikontrolle.

Polizei Symbolbild Foto: dpa



An der Rastanlage Pentling hatten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg einen recht guten Riecher. Sie kontrollierten zwei junge Männer in einem BMW und fanden dabei einen Schlagring und zwei Springmesser, die griffbereit im Auto lagen. Zudem hatten die beiden Knaben in ihrem hochwertigen Fahrzeug noch unerlaubt ein Blaulicht verbaut.

Die Gegenstände wurden sichergestellt, Anzeige wurde erstattet. Die beiden Männer mussten ihre Fingerabdrücke abgeben und je eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

