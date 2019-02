Mit Bus statt Zug nach Neumarkt und zurück

Bahn schleift Gleise von Regensburg nach München - vor 49 Minuten

NEUMARKT - Auf der Strecke München-Regensburg kommt es von Sonntagnacht auf Montag, 10./11. Februar, zu Veränderungen bei den Abfahrten. Schuld daran sind Schienenschleifarbeiten.

So wird die Regionalbahn RB 59494 in Parsberg um 23.59 Uhr, in Seubersdorf um 0.05 Uhr, in Batzhausen um 0.09 Uhr, in Deining um 0.14 Uhr, in Neumarkt um 0.21 Uhr und in Nürnberg um 0.44 Uhr ankommen. Der Agilis 84320 erreicht Parsberg um 1.10 Uhr.

Des Weiteren wird ein Schienenersatzverkehr von Regensburg Hauptbahnhof nach Nürnberg Hauptbahnhof eingesetzt. Dieser verkehrt um 0.05, 0.21, 0.24, 0.32, 0.45, 0.59, 1.07, 1.22, 1.37, 1.46, 2.03, 2.20 und 3.03 Uhr – allerdings hält er nur bei Bedarf, sprich: wenn Leute im Bus aussteigen wollen oder vom Busfahrer an der Bushaltestelle erkannt werden, um zuzusteigen.

Wer in der besagten Nacht von Nürnberg Hauptbahnhof nach Regensburg Hauptbahnhof kommen möchte, hat dazu die Regionalexpress‘ RE 4869 und 59499 zur Verfügung.

Ersterer fährt um 21.34 Uhr in Nürnberg los und erreicht Neumarkt um 21.59 Uhr. Er hält auch erst wieder in Parsberg (22.15 Uhr).

Wer zwischendrin aussteigen möchte, sollte auf den RE 59499 ausweichen: Dieser fährt um 23.16 Uhr in Nürnberg ab, und klappert Neumarkt (23.38), Deining (23.45), Batzhausen (23.50), Seubersdorf (23.54) und Parsberg (23.59) ab. Er kommt um 0.28 Uhr am Hauptbahnhof Regensburg an. Der andere Regionalexpress bereits um 22.38 Uhr.

Weil in der gleichen Nacht auch noch der RE 4968 (Landshut – Regensburg; Ankunft in Regensburg: 22.28 Uhr) wegen Schienenschleifarbeiten ausfällt, klappt auch der Anschluss an die Ersatzverbindung nach Nürnberg nicht mehr.

Deswegen fährt bei Bedarf ein Bus von Regensburg (ab 23.58 Uhr) bis Nürnberg Hauptbahnhof (an 3.03 Uhr). Dieser hält nur zum Aussteigen und der Bedarf muss ebenfalls vorab angemeldet werden. Eine Fahrradmitnahme ist ebenfalls nicht möglich.

Weitere Informationen zu diesen Baustellen gibt es über den Web-Link https://bit.ly/2MmHIqz .

nn/aha