Mit dem Ferienpass kann der Sommer kommen

KJR Neumarkt präsentiert druckfrisches Angebot: Vergünstigte Eintrittspreise und viele Ausflüge im Faltformat - vor 25 Minuten

NEUMARKT - Bündelweise türmen sich die Ferienpässe des Neumarkter Kreisjugendrings auf dem Tisch im Büro: Der handliche Faltplan bietet jede Menge Aktionen und 120 vergünstigte oder kostlnlose Freizeitmöglichkeiten für Kinder in den Pfingst- und den Sommerferien.

Druckfrisch auf den Tisch: Der Ferienpass und der Flyer dazu sind da, darüber strahlen das ganze KJR-Team und Landrat Willibald Gailler (2.v.re.). © Foto: Magdalena Kayser



Druckfrisch auf den Tisch: Der Ferienpass und der Flyer dazu sind da, darüber strahlen das ganze KJR-Team und Landrat Willibald Gailler (2.v.re.). Foto: Foto: Magdalena Kayser



Von beliebten Klassikern wie einem Ausflug zur Wasserski-Anlage bei Schwandorf oder einer Fahrt zur Allianz-Arena in München gibt es auch Neues wie einen Ausflug in den Steigerwald, wo es auch in luftige Höhe auf den Baumwipfel-Pfad geht. Oder eine Donaurundfahrt auf der "Kristallkönigin" ,einem glitzernden Schiff, nach einer Führung mit der Regensburger Stadtmaus.

Das Team des KJR hat gemeinsam mit den Gemeinden wieder ein großes Bündel an Angeboten geschnürt, federführend war dabei Anja Auhuber vom KJR. "Für jedes Ferienwetter haben wir etwas Passendes", sagt sie, denn mit dem Pass – für drei Euro zu erwerben – haben die Inhaber ermäßigten Eintritt in Bäder, Museen und andere Einrichtungen, in der Region und bis nach MÜnchen oder Regensburg. Diese gelten schon ab den Pfingstferien.

Im Sommer sind dann die verschiedenen Touren dran, die Anmeldungen sind ab Montag, 3. Juli, möglich, bei den Bankfilialen vor Ort. Wenn es, wie in Lupburg, keine mehr gibt, übernimmt das die Verwaltung.

Die Freude war Markus Ott, dem Geschäftsführer des Kreisjugendrings, und seinem Team deutlich anzumerken: Punktgenau kam die druckfrische Lieferung der neuen Ferienpässe und der Flyer, rechtzeitig vor den Pfingstferien landet so das Programm bei Kindern und Jugendlichen. 4000 PÄsse gibt es, "jeder kriegt einen, sollten sie vergriffen sein, finden wir eine Lösung", sagt Ott.

Gesucht sind noch Betreuer, die bei einzelnen Fahrten mit dabei sind. Das kann jeder ab 18 Jahren machen, es gibt noch eine kurze Schulung und eine kleine Aufwandsentschädigung, so Ott.

Landrat Willibald Gailler dankt allen, die beim Programm mitgeholfen haben, der Pass sei bewährt – das bestätigen Ott und Jochen Hirschmann vom KJR, die ihn selbst schon als Kinder gern genutzt haben.

kay