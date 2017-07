Mit dem Spielmobil in 24 Tagen um die Welt

Der Kreisjugendring Neumarkt geht wieder auf Tour durch die Gemeinde — Von Sindlbach bis Seubersdorf - vor 24 Minuten

NEUMARKT - Ab 31. Juli rollt in einige Gemeinden des Landkreises wieder das Spielmobil. Das feuerrote Auto des Kreisjugendrings Neumarkt geht in diesem Jahr nun zum 21. Mal auf große Tour. Unter dem Motto "In 24 Tagen um die Welt" startet das umgebaute Feuerwehrauto in Sindlbach.

Das Spielmobild des JKR ist jeweils drei Tage vor Ort in einer Gemeinde. © Foto: KJR



Die Kinder können sich mit der Hilfe berühmter Experten in den Bereichen Musik, Kunst, Chemie und Physik, Sport, Werken und Basteln sowie im Gärtnern und Säen kreativ ausprobieren. Das Besondere in diesem Jahr ist: Die Kinder erfahren bei den Aktionen, dass es auf den verschiedenen Kontinenten und in den verschiedenen Ländern der Erde ganz typische Dinge für die jeweilige Region gibt; aber auch Dinge, in denen die Menschen weltweit Gemeinsamkeiten haben und damit gar nicht so unterschiedlich sind.

Viele Projekte werden vorgestellt: Beim Picassoworkshop dürfen sich die Kinder als junge Künstler ausprobieren. Vom Anrühren der Farbe bis hin zu verschiedenen Mal- und Drucktechniken ist der Kreativität der Kinder keinerlei Grenzen gesetzt. Beim Action-Painting zu Musik können die jungen Künstlerinnen und Künstler ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Aus "Alt mach Neu" lautet die Devise bei einem weiteren Workshop. Hier entstehen aus alten, gebrauchten Materialien neue, fantasievolle Gegenstände, Bilder und Collagen.

Tischlern und Musizieren

Mit Holz, Hammer und Nagel – beim Tischlerworkshop können die Holzfans aktiv werden und sich ihre Werkstücke zusammenschreinern.

Im Workshop "Der grüne Daumen" kommen alle Pflanzenfreunde auf ihre Kosten. Säen, ernten und alles, was dazugehört – wie faszinierend die Natur ist, wird hier besonders deutlich. Doch auch Musikfans kommen nicht zu kurz: Im Mozartworkshop geht es natürlich um die Musik. Instrumente werden gebastelt, im Anschluss gleich ausprobiert und kommen in einer Klanggeschichte zum Einsatz.

Neben diesen Projekten können sich die Kinder zudem mit den Spielen des KJR, wie der Rollen- und Wasserrutsche, den Pedalos, dem Jonglierkoffer, mehreren Brettspielen, die die Geschicklichkeit, die Kommunikation und das Teamgefühl trainieren, beschäftigen. Der Rabe Rudi und seine Freunde werden die Kinder jeden Tag aufs Neue begrüßen.

Das Spielmobil ist in acht Gemeinden des Landkreises für jeweils drei Tage vor Ort. Der 3. Tag stellt stets einen besonderen Tag dar. An diesem wird mit den Kindern, eine themenbezogene Aktion beispielsweise in Form einer Rallye, eines Wald- und Wiesennachmittags oder eines Theaters durchgeführt.

Von den Betreuern werden überwiegend Recyclingmaterialien bei der Arbeit mit den Kindern verwendet, insbesondere wird auf regelmäßige Pausen geachtet, bei denen sich die Kinder mit kostenlosen Getränken, gestellt von den Gemeinden, erfrischen können.

Der Einsatz des Spielmobils wird anteilig vom Landkreis Neumarkt und den Gemeinden finanziert, was eine kostenlose Teilnahme für die Kinder ermöglicht. Der Spielbetrieb findet bei jedem Wetter statt, bei schönem Wetter auf geeigneten Grünflächen, bei Regen wird meistens in Turnhallen ausgewichen. Der Spielbetrieb ist täglich von 13 bis 17 Uhr. Die Kinder können von den Eltern gebracht und zum Ende wieder abgeholt werden.

ZIn folgenden Gemeinden ist das Spielmobil 2017 zu Gast: Sindlbach 31. Juli bis 2. August, Postbauer-Heng 3. bis 5. August, Freystadt 7. bis 9. August, Deining 10. bis 12. August, Berngau 14. bis 16. August, Reichertshofen 17. bis 19. August, Pilsach 21. bis 23. August, Seubersdorf 24. bis 26. August.

