Mit Edel-Fans und jungen Wilden

Damenmannschaft der Fibalon Baskets Stauf wagt sich an die Bayernliga — Talentierter Nachwuchs - vor 7 Minuten

NEUMARKT - Manche Karrieren als Amateursportler beginnen spät, frei nach dem Sprichwort: Gut Ding will Weile haben. Im Fall von Katrin Neu war es der Basketball, den sie in ihren Zwanzigern für sich entdeckte. "Über einen Kumpel, den Trainer, bin ich zu den Baskets gekommen", erzählt sie.

Eine Mischung aus jungen und erfahrenen Spielerinnen – so lautet das Erfolgsrezept für die Bayernliga. © Foto: Servet Alaca



Eine Mischung aus jungen und erfahrenen Spielerinnen – so lautet das Erfolgsrezept für die Bayernliga. Foto: Foto: Servet Alaca



Seitdem ist Basketball ihr großes Hobby. Familie, Job und Sport – für Katrin Neu lässt sich das alles gut unter einen Hut bringen. "Es ist ein Spagat, aber es klappt schon irgendwie. Es ist das Hobby der Familie", sagt sie.

Wenn es mal nicht klappt und Katrin Neu ihren Sohn unterstützt, anstatt selbst zu spielen, dann müssen die Fibalon Baskets Neumarkt eben auf ihre dienstälteste Spielerin verzichten.

"Ich rechne auch damit, dass wir mal nur zu siebt sind, das lässt sich nicht vermeiden", sagt Korbinian Ferstl. Dem Trainer ist es wichtig, mindestens neun Spielerinnen an einem Samstag zu haben. "Ich weiß, dass ich mit meinen Damen rechnen kann." Ferstl geht in seine dritte Saison als Cheftrainer der Damen, für die zweite Herrenmannschaft schlüpft er selbst ins blau-weiße Trikot.

In Zeiten personeller Engpässe kann er sich auf Nachwuchsspielerinnen wie Hannah Kurzendorfer verlassen (siehe Interview). Die 14-Jährige spielt eigentlich in der U16/U18-Truppe, darf in der anstehenden Saison aber Bayernliga-Luft bei den Damen schnuppern. "Nicht nur, wenn Not am Mann ist", betont der Trainer.

Die Bayernliga ist Neuland für die Baskets-Damen. Das Niveau ist anspruchsvoll, darüber kommen nur noch Regionalliga, 2. und 1. Bundesliga. Die vergangene Spielzeit hatte die Mannschaft als Vizemeister abgeschlossen, ein tolles Ergebnis, aber der Traum vom Aufstieg war geplatzt. Bis ein Bayernligist spontan absprang und die Neumarkter plötzlich vor einer wichtigen Entscheidung standen.

Das Ergebnis ist bekannt: Die Mannschaft traute sich den Schritt zu und Trainer Ferstl ist optimistisch, im Mittelfeld der Tabelle abschließen zu können, schränkt aber ein: "Wir müssen uns daran gewöhnen, nicht mehr so oft wie vergangene Saison zu gewinnen."

Auch Katrin Neu ist gespannt auf die ihr unbekannte Klasse: "Wir wollen schon seit Jahren in die Bayernliga, aber es wird schwierig, unser Kader ist ausgedünnt." Es sind die klassischen Gründe, weshalb die Frauenmannschaft geschrumpft ist: Schwangerschaft, Studium oder eine Pause vom Sport.

Am 30. September beginnt die neue Spielzeit, zuhause um 17 Uhr in der Halle der MS West gegen die TG Würzburg. Die Zuschauerzahlen könnten besser sein, findet Kathrin Neu. Umso mehr freut sie sich über "Edel-Fans", wie beispielsweise den Vater einer Spielerin, "der ist immer dabei".

Die Zuschauerzahlen dürften künftig steigen, denn Katrin Neu weiß, wie sie um Frauen-Basketball werben muss: "Es ist bei uns sehr spannend, denn die Teams sind auf Augenhöhe, es sind Kopf-an-Kopf-Rennen." "Und", sagt sie schmunzelnd, "man sieht ein Team von attraktiven Damen, das viel Kampfgeist zeigt". Dass die Damen den schöneren Basketball spielen, kann Katrin Neu nicht bestätigten. "Das liegt schon allein daran, dass wir keine Dunkings machen können, denn die Körbe hängen genauso hoch wie bei den Männern."

Auf die Frage, ob ihr ein weiblicher Trainer lieber wäre, antwortet Katrin Neu mit einem kurzen: "Nö". Es funktioniere, gebe keine Zickereien und im Fall von Korbinian Ferstl mache der Coach eine gute Arbeit, findet sie. Neben dem Aufstieg in die Bayernliga gehört den Baskets-Damen eine beeindruckende Siegesserie: Sie haben den Bezirkspokal zum 5. Mal in Folge gewonnen.

Solche Erfolge schweißen die Mannschaft zusammen. Damit der Zusammenhalt auch außerhalb des Spielfeldes wächst, treffen sich die Basketballerinnen zu einem Abendessen, gemütlichen Grillabend oder einem Volksfestbesuch. "Wir sind gut vernetzt", sagt Trainer Ferstl.

Neue Gesichter sind jederzeit willkommen. "Wenn eine Dame sportlich ist, kommt sie schnell rein", weiß Katrin Neu. Vor allem Quereinsteiger, die vorher Volleyball oder Handball gespielt haben. Für manchen könnte das der Beginn einer (vielleicht späten) Basketball-Karriere sein.

PHILIP HAUCK