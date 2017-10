Mit ,Freyzeit‘ fit und munter

FREYSTADT - Der Aktionstag "Freyzeit" geht am Samstag, 4. November, in die nächste Runde. Was vor sechs Jahren in Freystadt unter dem Titel "Gesundheitstag" begonnen hat, läuft nun im dritten Jahr als "Freyzeit" mit einem vielschichtigen Programm weiter. Der Eintritt ist wie immer frei.

Die zahlreichen Aussteller und Referenten stellten schon im Vorfeld gemeinsam ihre Aktionen bei der Freyzeit am Samstag, 4. November, vor. © Foto: Veranstalter



Bei der Programmvorstellung mit einer Reihe von Ausstellern und Referenten freute sich Bürgermeister Alexander Dorr darüber, dass einige neue mit dabei seien und andere, die bereits in den vergangenen Jahren mitgewirkt haben.

Gleich geblieben sind die Veranstaltungsräume: der Kultursaal, das Café, die Bücherei im Obergeschoss und der Künstlertreff im Spitalkomplex sowie der Sitzungssaal in der Knabenschule auf dem Marktplatz ein paar Häuser weiter.

Eröffnet wird die "Freyzeit" am 4. November um 9.30 Uhr durch Bürgermeister Alexander Dorr und Cornelia Krause, der Vorsitzenden des Vereins "Wir leben Freystadt", der die Messe mitinitiiert. Auf der Spitalstadlbühne gibt es eine Aufführung der Freystädter Ballettschule.

Bereits auf dem Weg in den Veranstaltungsraum finden die Besucher auf dem Spitalvorplatz zwei Aussteller vor: den Foodtruck, der "Leichtsinnsküche" anbietet, und das Bayerische Rote Kreuz, das zur Besichtigung eines Krankenwagens einlädt und am Infostand Fragen beantwortet.

Im Kultursaal freuen sich die Aussteller mit ihren Ständen unter anderem zum Thema regionales Brot, Wellness, Heilmittel aus der Natur, Bettensysteme, Apotheke oder Schönheit über Interessierte. Zu jeder vollen Stunde beginnen die Kurse, Workshops und Vorträge in den anderen Räumen.

Die Bandbreite der Themen reicht von Pilates, Schulterschmerzen, Tinnitus, therapeutischer Hypnose, Umgang mit Elektrosmog, chinesischer Medizin anhand von Schilddrüsenerkrankungen oder Entspannung über vegan Kochen bis hin zur Vermeidung von Schimmelpilzen in Gebäuden, um nur einige zu nennen. Wer sich gerne bewegt, kann aktiv mitmachen bei Zumba, Line Dance oder Smovey.

Um 15 Uhr werden die Gewinner der Aktionswoche "Bewusst genießen" gezogen, die von 26. Oktober bis 5. November in den Gastronomiebetrieben Hotel Pietsch, Café Beck, Haus Franziskus und Pizzeria Laida läuft. Wichtig: Die Preise werden nur an Gewinner weitergegeben, die bei der Verlosung persönlich anwesend sind.

Die Festdamen der Freiwilligen Feuerwehr Freystadt übernehmen an diesem Tag die Bewirtung der Gäste und Aussteller mit Kaffee und Kuchen, einer warmen Suppe oder einem gesunden Sandwich.

ZFlyer zur "Freyzeit" mit dem genauen Veranstaltungsplan liegen in den Freystädter Geschäften aus. Informationen gibt es auch im Internet unter www.freystadt.de

