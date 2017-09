Mit Golf im Garten gelandet

23-Jähriger verlor den Boden unter den Rädern - vor 16 Minuten

VELBURG - Nicht schlecht staunte ein Velburger Gartenbesitzer, als er einen VW Golf in seinem Garten landen sah.

Ein 23-jähriger Mann hatte zuerst die Hecke und anschließend die Gartenmauer überwunden. Den Polizeibeamten am Einsatzort war sehr schnell klar, warum der Golffahrer den Boden unter den Rädern verloren hatte; er stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins waren die Folge.

Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro, an der Gartenmauer von etwa 200 Euro.

nn