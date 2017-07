Mit Heroin und Diebesgut in unterschlagenem Auto unterwegs

WEIBERSBRUNN/REGENSBURG - Erfolgreiche Kontrolle der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach: Auf der A3 fanden sie bei einem Regensburger Pärchen nicht nur Drogen und geklaute Kleidung - denn auch der Jaguar, mit dem die beiden unterwegs waren, gehörte ihnen nicht.

Im Bereich der Anschlussstelle Rohrbrunn stoppte die Polizei am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr auf der Autobahn 3 ein äußerst kriminelles Duo. Der 31 Jahre alte Mann und seine 24-jährige Freundin waren auf der Rückfahrt aus den Niederlanden, als die Beamten sie für eine Verkehrskontrolle stoppten. Dabei fanden sie nicht nur eine Dose mit 70 Gramm Heroin, sondern auch Etikettenschilder von Kleidungsstücken, die aus einem Regensburger Textilgeschäft stammten.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Kleidung, die der 31-Jährige bei der Kontrolle trug, vor kurzem in dem Geschäft gestohlen worden war. Die Textilien hatten einen Wert von mehreren hundert Euro. Darüber hinaus fanden die Polizisten bei dem Regensburger Pärchen einen unterschlagenen Führerschein sowie eine unterschlagene Bankkarte.

Außerdem war das Duo mit einem Jaguar einer Regensburger Autovermietung unterwegs, den es schon vor einer Woche wieder hätte abgeben müssen. "Ob sie den zurückbringen wollten oder nicht, ist nicht geklärt", sagte ein Polizeisprecher dazu am Freitag. Das Paar aus Regensburg sei bereits polizeibekannt. Die beiden sitzen nun in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kripo

Aschaffenburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg geführt.

