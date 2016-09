Mit Lineal und Schultüte auf ins Schülerleben

NEUMARKT - Für 1129 Schüler an 30 Grundschulen im Landkreis Neumarkt war am gestrigen Dienstag der erste Schultag ihres Lebens. An der Grundschule Holzheim waren es in diesem Schuljahr nur 19 neue Schüler. Eine kleine Schar, die von den Zweitklässlern herzlich begrüßt wurde.

19 Erstklässler hatten an der Grundschule Holzheim gestern ihren ersten Schultag. Ein bisschen nervös standen sie neben ihren neuen Klassenkameraden und bekamen von OB Thomas Thumann ein Lineal und Gummibärchen überreicht. © Foto: André De Geare



Ein wenig verschüchtert stehen die Erstklässler an diesem Morgen noch auf dem Schulhof der Grundschule Holzheim. An der einen Hand die Mama oder den Papa, im anderen Arm die riesige Schultüte manche davon fast so groß wie die Erstklässler selbst.

Zögerlich laufen sie zu ihrer neuen Klassenlehrer Gertraud Islinger, als sie aufgerufen werden, und stellen sich neben ihre neuen Schulkameraden, die Eltern fotografieren den großen Moment. Ein bisschen möchte Oberbürgermeister Thomas Thumann den Kindern den ersten Schultag versüßen und überreicht Gummibärchen und ein Lineal, als Geschenke der Stadt.

Andreas Kunstmann (6) freut sich vor allem darauf, endlich lesen und schreiben zu lernen. Ein paar Worte kann er schon: "Andreas, Mama, Paul und Oma", sagt er. Sein Klassenkamerad Silas Kretzschmar (6) will auch endlich lesen und schreiben lernen. Dann nämlich kann er Bücher auch alleine lesen.

Viola Bernlocher