Mit Machete, Stühlen und Fäusten gewütet

Amberg: Alkoholisiertes aggressives Trio verletzt drei Polizisten - vor 50 Minuten

AMBERG - Am hellichten Morgen machten drei angetrunkene Männer auf dem Pakrplatz eines Verbrauchermarkts Randale. Als die Polizei kam, schimpften, spuckten und traten die drei Männer. Drei Bemate wurden verletzt.

Symboldbild Foto: colorbox



Gegen 7.10 Uhr kam es am Freitag, 14. Juli, in der Regensburger Straße in Amberg auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes zu einer rüden Auseinandersetzung zwischen einer dreiköpfigen Personengruppe und einem Pkw-Fahrer.

Zuerst ließ ein 22-Jähriger einen Pkw nicht aus dem Parkplatz ausfahren und stellte sich aus noch unbekannten Gründen diesem in den Weg. Als der 55-jährige Pkw-Fahrer ausstieg und den Mann ansprach, eilten zwei Freunde des amtsbekannten 22-Jährigen herbei und gingen gemeinsam auf den 55-Jährigen los. Hierbei wurden sogar Stühle nach dem 55-Jährigen Amberger geworfen, der dann zu seinem Auto rannte und aus dem Kofferraum ein verpackte Machete holte, die er drohend in die Luft hielt.

Polizeibeamte kamen dazu und nahmen den 22-Jährigen und seine beiden Helfer, zwei 19-Jährige, fest. Hierbei kam es dann zu massiven Widerstandshandlungen der teilweise erheblich alkoholisierten Beschuldigten, die die Einsatzkräfte anspuckten, beleidigten und versuchten zu treten. Drei Polizeibeamte wurden während der Widerstandhandlungen verletzt, konnten jedoch ihren Dienst fortsetzen.

Die drei Beschuldigten wurden vorläufig festgenommen und durften ihren Rausch in der Arrestzelle ausschlafen. Die Staatsanwaltschaft Amberg ordnete bei allen drei Beschuldigten Blutentnahmen an und leiteten Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ein.



