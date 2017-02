Mit schönem Handball zum zweiten Sieg in Folge

SG Rohr/Pavelsbach fährt ungefährdeten Heimerfolg gegen Eckental ein — Damen II verlieren Spitzenspiel - vor 1 Stunde

POSTBAUER-HENG - Die Handballerinnen der SG Rohr/Pavelsbach haben in der Bezirksoberliga nach dem Auswärtssieg in Amberg nun auch zu Hause die Eckentalerinnen geschlagen. Mit 21:19 setzten sich die Oberpfälzerinnen durch.

Die SG im Höhenflug: Mehr Fotos im Internet unter www.nordbayern.de/neumarkt. © F.: Müller



Die C-Jugend II unterlag am Samstag in Postbauer-Heng dem Gast aus Schierling/Langquaid mit 22:27. Anschließend musste auch die Damen III eine deutliche 8:25-Niederlage gegen den SC Eltersdorf II hinnehmen.

Bei den Damen II stand einiges auf dem Spiel vor der Partie gegen die SG DJK Erlangen/Baiersdorf II. Der Tabellenführer empfing in der Bezirksklasse Mitte den Zweitplatzierten und musste einen Punkt holen, um im Kampf um die Spitzenposition weiter einen Vorsprung zu haben.

Zu Beginn lief auch alles nach Plan für die SG II. Die Mannschaft erkämpfte sich durch eine geschlossene Deckung viele Gegenstöße und zog auf sechs Tore davon. Allerdings ging in der zweiten Hälfte der Schwung verloren. Die Abwehr war zu zögerlich, und im Angriff fand man die Nahtstellen nicht mehr; klare Torchancen waren Mangelware.

Am Ende unterlag die SG II mit 20:21. Dennoch hat sie die Karten noch alle selbst in der Hand. Das Team darf sich von nun an allerdings keine Fehler mehr erlauben.

Zum Abschluss siegte die Damen I gegen den Aufsteiger aus Eckental mit 21:19. Die Partie begann gut von Rohr/Pavelsbach. Der Schwung aus der Partie gegen den HG SGS/TV Amberg konnte mit in das Heimspiel genommen werden, die SG ließ den Ball schön laufen. Die dadurch entstandenen Lücken wurden genutzt, und ein Vier-Tore-Vorsprung war mehr als verdient.

Phasenweise blieben die Ballstafetten aus, weshalb die HG Eckental wieder ein wenig herankam. Doch die Führung war nie wirklich gefährdet.

Auch gegen Ende der zweiten Hälfte, als die Gäste noch einmal alles versuchten, um wenigstens einen Punkt aus Postbauer-Heng zu entführen, war die SG nicht bereit, den sicheren Sieg aufzugeben. Am Ende reichte es zu weiteren zwei Punkten und dem guten Gefühl, dass nach zwei erfolgreichen Spielen mit schönem Handball hoffentlich der Knoten geplatzt ist.

Am Sonntag unterlag die C-Jugend I auswärts in der Bezirksoberliga dem HC Weiden mit 25:27.

