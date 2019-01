Mit Smart in Gegenverkehr: 21-Jährige stirbt bei Sengenthal

SENGENTHAL - Tödlicher Verkehrsunfall auf der B299 bei Sengenthal: Um 16.45 Uhr kam eine Smart-Fahrerin aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit drei Pkw. Die 21-Jährige im Smart erlag ihren schweren Verletzungen, drei andere Beteiligte wurden leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich kurz nach der Abfahrt nach Sengenthal Nord. Warum die Frau auf die Gegenfahrbehn geriet, ist derzeit noch offen. Doch dort kollidierte der Smart der 21-jährigen Frau aus dem Landkreis Neumarkt mit den drei entgegenkommenden Fahrzeugen; die Frau erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Als erstes war ein Seat mit einer Fahrerin an der Kollision beteiligt, die leicht verletzt in ein Klinikum zur Kontrolle kam. Im zweiten Fahrzeug, einem Audi, saß ein Ehepaar, das ebenfalls leicht verletzt in eine Klinik kam. Die beiden Personen im dritten Pkw, einem Opel, wurden nicht verletzt.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung der Leiche und der Fahrzeuge an. Die B299 war zur Unfallaufnahme komplett gesperrt, die Umleitung erfolgte durch die Feuerwehr. Ein Rettungshubschrauber konnte leer wieder abfliegen.

