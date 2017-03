Mit Überschall durchs Neumarkter Stehcafé

Schweizer Kabarettist testete sein Programm in kleiner Runde - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Persönliche Bindungen haben den gebürtigen Schweizer Kabarettisten Christian Überschall ins Neumarkter Stehcafé geführt, wo er im kleinen, familiärem Kreis einen Testlauf für sein neues Comedy-Programm startete.

Christian Überschall analysiert das Paarverhalten. Foto: privat



Die Hauptpremiere des Programms wird im Juli in der Münchner Lach und Schießgesellschaft erfolgen. Christian Überschall schlüpft in seinem neuen Programm in die Rolle eines Sexualtherapeuten.

50 Stufen des Graus

Dabei betreibt der Schweizer Kabarettist und Comedian eine humorvolle soziologische Analyse der gesellschaftlichen Veränderungen von zwischenmenschlichen und Paar-Beziehungen, angefangen von den 50er Jahren bis zu den heutigen "50 Stufen des Graus".

