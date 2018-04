Mit viel Elan räumten Groß und Klein auf

Tüten, Dosen und anderen Unrat klaubten die Helfer aus dem Rohrenstädter Tal - vor 14 Minuten

BERG - Besonders engagiert beim „Rama dama“ in der Gemeinde Berg waren in diesem Jahr wieder viele Mütter mit ihren Kindern.

Zufrieden präsentieren die Rama Dama-Helden die Mülltüten, voll mit Unrat, den sie in Feld und Flur gesammelt haben. © fueg/Foto: Fügl



Vor allem der Bereich des Rohrenstädter Tales wurde gründlich inspiziert und von Unrat befreit. Sofort nach dem Frühstück war man mit Kinderwagen, Dreirad und viel Elan losgezogen. Die Saubermacher konnten es kaum glauben, welche Mengen an Schachteln, Dosen, Tüten und Flaschen sie in den in Gebüschen, an Wegesrändern oder im Feld des herrlichen Rohrenstädter Tals fanden und anschließend entsorgten.

Die Anstrengungen der großen und kleinen „Reinemacher“ wurden entsprechend gewürdigt. Der Dank aus dem Rathaus bestand aus einer schmackhaften Brotzeit und einem köstlichen Getränk, beides wurde in verschiedenen Wirtshäusern der Gemeinde verabreicht.