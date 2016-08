Mit vier Promille Wohnung verwüstet

AMBERG - Ein 44 Jahre alter Mann hat in Amberg im Vollrausch die Tür zu einer kurzzeitig gemieteten Wohnung aufgebrochen. Die Polizei musste eingreifen.

Der Teufel hat den Schnaps gemacht: Ein 44-Jähriger dürfte jetzt Ärger mit seinem Vermieter haben © Johannes Eisele (dpa)



Ordentlich über den Durst hatte der Mann getrunken, als er sich mit alkoholbedingten Wahrnehmungs-, Motorik- und Mobilitätsstörungen nachts vor der versperrten Wohnungstüre eines Appartements in der Amberger Innenstadt wiederfand, das ein Bekannter für einige Tage an ihn untervermietet hatte.

In dem Zustand stellte sich das Aufsperren als so schwierig dar, dass der 44-Jährige die Tür letztlich „schlüsselfrei“ und gewaltsam öffnete. Im Laufe des folgenden Tages bemerkte ein Anwohner den Schaden an der Tür und verständigte die Polizei.

Eine Streife fand den Untermieter unbekleidet und zwischen sieben leeren Wodkaflaschen schlafend in einer verwüsteten Wohnung. Da ein Alko-Test einen Wert von fast vier Promille ergab, brachte ihn der Rettungsdienst ins Klinikum.

Zu guter Letzt kümmerte sich der verständigte Eigentümer um die Wohnung. Der Schaden dürfte sich auf etwa 1 500 Euro belaufen.

