Mit zwei Neuzugängen auf Volksfest-Matte

ASV-Ringer empfangen AC Röhlingen zum Festkampf in der Jurahalle — DM-Teilnehmer auf beiden Seiten - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Am Sonntag fordern die Ringer des ASV Neumarkt die Mannschaft vom AC Röhlingen zum Volksfestkampf in der Jurahalle. Der Eintritt ist frei.

Beim letzten Festkampf schlug der ASV die Gäste aus Zella-Mehlis mit 42:10. Am Sonntag gegen Röhlingen ist auch Achim Fröhlich (r.) wieder dabei. © F.: Etzold



Beim letzten Festkampf schlug der ASV die Gäste aus Zella-Mehlis mit 42:10. Am Sonntag gegen Röhlingen ist auch Achim Fröhlich (r.) wieder dabei. Foto: F.: Etzold



"Gegen wen?", war die häufigste Frage, die die Verantwortlichen der ASV-Ringerabteilung beantworten mussten. Die Gäste von der Ostalb sind ein relativ junger Verein in der Ringerlandschaft und haben 2017 ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Aus knapp 50 bei der Gründung wurden inzwischen 300 Mitglieder des erfolgreichen und selbständigen Vereins.

Im Jubiläumsjahr gingen acht Röhlinger Nachwuchsringer bei deutschen Meisterschaften an den Start. Sechs Jahre lang startete der ACR in der Württembergischen Oberliga, im letzten Jahr war der Abstieg in die Verbandsliga nicht mehr zu vermeiden. Die ACR-Verantwortlichen versuchen nun, mit Eigengewächsen den Klassenerhalt zu schaffen, verstärkt durch international erfahrene Ungarn.

Beide Teams müssen am Sonntag urlaubsbedingt auf einige Ringer verzichten, werden aber jeweils eine gute Truppe aus den ersten und zweiten Mannschaften aufbieten. Im Fokus steht auf ASV-Seite sicherlich der amtierende deutsche Juniorenmeister Achim Thumshirn, der aufgrund seines Zweitstartrechts auflaufen darf.

Des Weiteren werden die beiden Neuzugänge erstmals für den ASV auf die Matte gehen. Vom KSV Bamberg kommt Lucian Diaconu, der bereits beim Bundesligisten SV Johannis Nürnberg in Diensten war.

Als weiterer Neuzugang wird der junge, gebürtige Afghane Raziq Kurbani auflaufen, der vom Neu-Oberligisten AC Regensburg zu den Juraringern gestoßen ist. Außerdem geplant ist der Einsatz von Leon Gerlach nach einjähriger Verletzungspause.

Auf Seiten der Gäste werden in den unteren Klassen die DM-Jugendringer Adrian Maierhöfer und Luis Aschauer erwartet. Ebenso dürfte Tim Wist mit dabei sein, der ebenso wie Achim Thumshirn bei der Männer-DM in Burghausen antrat. Den Kampf leiten wird Florian Wohlfahrt vom SV Johannis Nürnberg. Anpfiff zum Festkampf wird um 10 Uhr sein; der Einlass ist bereits ab 9 Uhr.

jt