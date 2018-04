Mitglieder und Olperer-Hütte thematisiert

NEUMARKT - Während andere Vereinen der Nachwuchs wegbricht und sie kaum Zuwächse verbuchen können, kann der Alpenverein Neumarkt durchwegs zufrieden sein. Dies zeigte sich erst wieder bei der jüngsten Jahresversammlung.

Der Kletterturm ist eine beliebte Attraktion des Alpenvereins.



Nachdem schon 2017 die 4000er-Marke geknackt wurde, hat die Sektion Neumarkt aktuell 4532 Mitglieder. In den vergangenen zehn Jahren wuchs der Verein durchschnittlich um 100 bis 150 Mitglieder pro Jahr. "Eine Entwicklung, mit der man als Verein sehr zufrieden sein kann", sagte der 1. Vorsitzende Karl Gottschalk.

Er freute sich über die "sehr gesunde Altersstruktur": 1100 Mitglieder seien unter 25 Jahre, mehr als die Hälfte unter 50. Für Gottschalk liegt dies in der Vielfalt des Angebots, die alle Altersgruppen anspreche und sich immer wieder an das sich ändernde Freizeitverhalten der Menschen anpasse.

In der Region aktiv

Außerdem fänden rund drei Viertel der Aktivitäten unmittelbar in der Region statt. Dadurch könne jeder problemlos mitmachen. Mit verantwortlich für die Mitgliederzuwächse seien auch die Olpererhütte und das neue DAV-Zentrum, meinte der erste Vorsitzende. Erinnerte aber zugleich daran, dass die beiden Projekte für das Jahr 2018 nicht nur große Investitionen, sondern auch viel Arbeit bedeuten würden.

Das Richtfest des DAV-Zentrums fand am 7. April statt, bis Ende des Monats beplanken die Mitglieder das Gebäude in Eigenleistung, ab Juni werden die Kletterwände eingebaut. Die Einweihung ist für den 1. September geplant – "und wir sind wild entschlossen, das zu schaffen", so der Vereinsvorsitzende weiter. Das Ziel sei es, das Zentrum täglich von 10 bis 23 Uhr zu öffnen – und das mit ehrenamtlichen Betreuern.

Karl Gottschalk berichtet weiter, dass für die Webseite im Juli ein Relaunch geplant sei. Auf neuen Pfaden wandelt übrigens auch der Arbeitskreis Natur und Umwelt: Von der Wegbetreuung bis zur Sonnenwendfeier ist die Gruppe "Raus & Los", in der sich vor allem die 18- bis 35-jährigen tummeln. Nicht zuletzt durch sie stieg die Nachfrage nach Mountainbike-Kursen so stark, dass zusätzliche Fachübungsleiter nötig wurden.

Modernisierung dringend nötig

Die Olpererhütte geht unterdessen heuer in die elfte Saison: Seit dem Start nutzten 55 000 Übernachtungsgäste und 80 000 Tagesgäste die Hütte. Dadurch ergibt sich ein starker Modernisierungsbedarf. Aufgrund der Witterungseinflüsse mussten die neuen Fensterläden bereits 2017 umgebaut werden: Die sechs Millimeter starken Beschläge hielten den Winterwinden nicht statt. Und wie in den Vorjahren mussten wieder defekte Klärbehälter repariert werden. Hüttenreferent Rudolf Baierl hofft, das Problem mit den geplanten Umbauten endlich lösen zu können.

Erneuert wurde 2017 auch die Batterieanlage. Dazu wurden Abflussleitungen und Sanitäranlagen repariert. Für den Umbau der Kläranlage erhielt der Verein 14900 Zuschuss Euro von der Landesregierung in Innsbruck. Da der Bau der Abwasserleitung ins Tal noch nicht absehbar ist, wurde der Kläranlagenbetrieb bis 1. Juli 2020 bewilligt.

2018 müssen in der Hütte zusätzliche Rauchmelder und Türschließer angebracht und Brandschutz-Schulungen durchgeführt werden. Auch die Wegmarkierungen zur Hütte werden erneuert und die beiden Trinkwasserquellen der Hütte im Steilhang während der Saison eingezäunt werden.

Ende 2016 startete das Projekt, eine Abwasserleitung ins Tal zu legen und eine Stromleitung zur Oplererhütte zu legen. Am 30. August 2017 stellte eine Fachstellenkonferenz dringenden Handlungsbedarf fest. Der frühe Wintereinbruch verhinderte jedoch die Begehung für die geologischen und geotechnischen Gutachten. Diese soll nun schnellstmöglich stattfinden. Zudem wurde ein Ingenieurbüro mit der Kostenabschätzung beauftragt.

Förderantrag im Herbst stellen

Für die Jahresmitte sind Bauantrag und Ausschreibungen geplant. Im Herbst will die Sektion den Förderantrag beim DAV stellen. Klappt alles, sollen die Bauarbeiten Mitte 2019 starten und bis zum Ende des Bergsommers abgeschlossen sein.

Neben dem Zuhören mussten die Mitglieder bei der jüngsten Jahresversammlung auch selbst aktiv werden und einige Posten neu besetzen: Die Versammlung wählte Ines Bornowski zur neuen Jugendreferentin und als Beiräte Lisa Moßburger (Jugend), Alfons Schmid (Finanzen) und Christine Garibasch (Natur und Umweltschutz).

Beiträge werden 2019 erhöht

Des Weiteren wurde das erste Mal seit 2013 wieder eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge ab 2019 beschlossen – die Konsequenz aus der Erhöhung der DAV-Verbandsbeitäge im September 2017. Zudem soll die Erhöhung den erhöhten Verwaltungsaufwand und Kostensteigerungen in den nächsten Jahren abfedern.

Konkret müssen A-Mitglieder ab 2019 dann 57 statt 53 Euro pro Jahr, B-Mitglieder und Junioren 30 statt 26 Euro und C-Mitglieder 20 statt 12,50 Euro zahlen. Die Kinder-Beiträge steigen von 12,50 auf 20 Euro und für Familien von 79 auf 87 Euro.

