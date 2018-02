Mittagsbetreuung kostet im nächsten Schuljahr mehr

Stadt Neumarkt hebt den Elternbeitrag nach zehn Jahren an

NEUMARKT - Bei der Mittagsbetreuung an den Grundschulen hebt die Stadt die Gebühren an. Derzeit zahlt Neumarkt jährlich 350.000 drauf.

Derzeit gibt es 36 Gruppen, in denen über 500 Kinder nach dem Unterricht an den Schulen betreut werden. Der Freistaat bezuschusst jede Gruppe mit 9000 Euro, trotzdem blieb unter dem Strich ein Minus von 350 000 Euro.

Um dieses Defizit etwas zu reduzieren werden zum kommenden Schuljahr die Gebühren angehoben, die dann seit zehn Jahren unverändert waren. Die Kämmerei erhofft sich dadurch Mehreinnahmen von 80 000 Euro.

Die Elternbeiträge betragen ab kommenden Jahr bis 14 Uhr 25 Euro / ermäßigt 15 Euro (bisher 15/10); bis 15.30 Uhr 50 Euro / ermäßigt 30 Euro (bisher 30/20); bis 16 Uhr 60 Euro / ermäßigt 36 Euro (bisher 40/20).

Die Mittagessen in Neumarkter Grund- und Mittelschulen kosten ab dem kommenden Schuljahr einheitlich 4,20 Euro pro Mahlzeit, hat der Verwaltungssenat beschlossen. Bisher berechnet die Stadt Neumarkt nur die Kosten des jeweiligen Caterers ohne Aufschlag an die Eltern. Dabei gibt es deutliche Unterschiede. An den Grundschulen Hasenheide und Woffenbach bezahlen die Eltern 3,40 Euro pro Mahlzeit, an der Mittelschule Weinberger Straße sind es 4,20 Euro.

Der kommunale Prüfungsverband hat nun bemängelt, dass die Stadt nicht ihre eigenen Personal- und Verwaltungskosten aufschlägt. Dies sind pro Jahr 92 000 Euro, was 1,35 Euro entspricht. Für die einzelnen Schulen würden sich damit Beträge zwischen 4,74 und 5,55 Euro errechnen.

Das erschien den Mitgliedern des Verwaltungssenats als deutlich zu hoch. Man entschied sich für einen einheitlichen Satz von 4,20 Euro. So viel kostet auch ein Menü in der Mensa der Gymnasien.

