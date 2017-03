Mittermeier probiert das "Flieagn ohne Federn"

Die Musikerin und Sängerin gastierte mit ihrer Band im Freystädter Spitalstadel — Balladen mit viel Gefühl - vor 20 Minuten

FREYSTADT - Träumen in bayerischer Mundart: "Wir probiern des Flieagn ohne Federn, und jetzt stehn ma da bei da Nacht", ein Liebeslied, bei dem das Paar nachts verliebt auf einen See blickt: Die Musikerin und Sängerin Gudrun Mittermeier samt ihrer Band ließ im Freystädter Spitalstadl ahnen, wo die aktuelle musikalische Reise hingeht.

Diesmal auf deutsch: Gudrun Mittermeier und ihre Band machten in Freystadt Station, statt wie vorher mit englischen Songs nun mit Liedern in bayerischer Mundart. © Foto: Anne Schöll



Diesmal auf deutsch: Gudrun Mittermeier und ihre Band machten in Freystadt Station, statt wie vorher mit englischen Songs nun mit Liedern in bayerischer Mundart. Foto: Foto: Anne Schöll



Vor zwei Jahren war sie bereits einmal zu Gast in der Oberpfalz – da klang sie noch ganz anders, hatte den Fokus auf englischsprachige Songs gelegt.

Wenn die Gefühle drunter und drüber gehen, hört sich das heute bei ihr so an: "Schwarz – es geht auf und ab in deim Kopf, in deim Lebn." Dann wieder fordert sie auf: "Loan de o", nimmt ihre Zuhörer mit in ein paar ruhige Minuten und beschreibt, wie es ist, gemeinsam zur Ruhe zu kommen. Dann darf natürlich die Sehnsucht, nach Hause zu kommen, die eigenen Wurzeln zu finden, nicht fehlen, was sie schlicht mit "Hoam" besingt.

Überhaupt dreht sich fast alles, was sie in ihrem aktuellen Balladen besingt, um Heimat, Zweisamkeit, Geborgenheit und die ganze Palette menschlicher Gefühle. Dem Publikum hat‘s gefallen.

as