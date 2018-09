Mittersthaler feiern 20. Weinfest

MITTERSTHAL - Das Mittersthaler Weinfest feiert Jubiläum: Zum 20. Mal richtet die Dorfgemeinschaft das Fest in diesem Jahr aus und will das am Samstag, 15., und Sonntag, 16. September, gebührend feiern.

Das 20. Mittersthaler Weinfest wird zünftig gefeiert. Manfred Meier (li.) und sein großes Helferteam der Mittersthaler Ortsvereine freuen sich auf das Jubiläum und auf viele Besucher. © mi



Was sich die Mittersthaler Dorfgemeinschaft mit der Ausrichtung eines Weinfestes seit zwanzig Jahren aufgebaut haben, bekommt jedes Jahr viel Lob nicht nur von den Gästen, die im schönen herbstlich geschmückten Beddlbauern Stoadl ein paar gemütliche Stunden bei gutem Essen und gutem Wein verbringen, sondern auch von vielen Promis, die gerne nach Mittersthal kommen.

In all den Jahren habe es auch immer wieder Veränderungen gegeben, sagt Hauptorganisator Manfred Meier. Von Jahr zu Jahr sei es schöner geworden, immer wieder kamen vom großen Helferteam neue Anregungen und Impulse, was man noch besser machen könnte. "Mittlerweile haben wir ein Niveau erreicht das sich sehen lassen kann", sagt Meier.

Alle an einem Strang

In Mittersthal gibt es vier Dorfvereine, Feuerwehr, Obst- und Gartenbauverein, Skiclub und seit dem Aufstieg des Jahn Regensburg auch einen Jahn-Fanclub. Und das Schöne daran sei, so Meier, dass alle an einem Strang ziehen, wenn die Zeit des Weinfestes ansteht. "Stress lassen wir nicht mehr aufkommen, sagt Organisator Willibald Stiegler. "Das Geschäft machen wir jetzt schon seit zwanzig Jahren, da weiß jeder wo er anzupacken hat."

Wer hätte vor zwanzig Jahren gedacht, dass das Weinfest zu einem festen Bestandteil in der Dorfgemeinschaft werden würde? Viele machten sich schon Wochen vor dem Weinfest, das alljährlich am dritten Septemberwochenende stattfindet, Gedanken, was alles vorbereitet werden müsse. Eine gute Woche sei man mit der Reinigung des Beddlbauern Hofes, des Stoadls und des Dachbodens beschäftigt, bis alles an Ort und Stelle stehe und danach auch wieder aufgeräumt sei, sagt Meier.

Herzhafte Pizzen und Mettbrote

In diesem Jahr feiert auch Deining das 15-jährige Bestehen der Partnerschaft mit der Niederösterreichischen Stadt Eggenburg, die mit einer großen Mannschaft erwartet wird. Eine ganze Reihe an Weinen kommt vom Weinbauer mit "Leib und Seele", wie sich Josef Pass aus Stoitzendorf selber nennt.

Die andere Weinauswahl kommt vom Weingut Herty aus Maikammer in der Pfalz. Neben gutem Wein, so Meier, brauche es auch eine gute Küche, und um die sei es in Mittersthal optimal bestellt. Mit herzhaften Pizzen, Zwiebelkuchen, Obatzten, Mettbroten, verschiedene Brotaufstrichen und der berühmten "Stoadlplatte" bleibt kein Mund hungrig.

Aufmarsch der Königinnen und Könige

Einer der Höhepunkte wird am Samstagabend neben dem Standkonzert des Bürgerkorps aus Eggenburg sicherlich der Aufmarsch der 19 Weinköniginnen und Könige der letzten 19 Jahre sein. Den Stoadl werden dann die "Rascher Buam" mit ihrem umfangreichen Repertoire auf Temperatur bringen, die Tanzfläche dazu ist schon vorbereitet. Das Interessanteste folgt dann gegen 22 Uhr. Dann wird die amtierende Weinkönigin Lisa Mederer I. den neuen Weinkönig 2018 präsentieren.

Am Sonntagnachmittag, steht dann das 18. Mittersthaler Musikantentreffen an. Jeder der sich auf die Bühne traut, nach dem Motto: "Musikanten spuit's auf", ist herzlich willkommen. Für die Kleinen gibt es ein Kinderprogramm mit Basteln, Malen und verschiedenen Spielen. An beiden Tagen gibt es durch die Mitglieder des Teams "Karawane Oberpfalz" eine Schinken-Schätzaktion. Der Erlös kommt einem Flüchtlingslager in Jordanien zugute.

