Mobile Klassenzimmer wandern durch Neumarkt

NEUMARKT - Das fliegende Klassenzimmer von Erich Kästner ist ein Klassiker der Jugendliteratur: In Neumarkt werden demnächst gleich zwei Klassenzimmer auf Reise gehen. Allerdings nicht in die weite Welt hinaus, sondern von der Bräugasse an den Rainbügl.

Ein Bautrupp hat den aufgelösten Parkplatz am Rainbügl dieser Tage hergerichtet: Hierher werden die Container umgezogen, die im Moment noch neben der Bräugassen-Schule stehen. © Foto: Fellner



Es ist der nächste Schritt der Sanierung des Schulhauses an der Bräugasse. Mit dem Schulgebäude ist die Stadtverwaltung durch, nun geht es um die Erweiterung auf dem angrenzenden Areal, hin zum Plitvice. Die Lücke, die durch den Abbruch der beiden Gebäude an dieser Stelle entstand, wird nun wieder geschlossen, sagt Stadtbaumeister Matthias Seemann.

Gut zwei Jahre Bauzeit veranschlagt er. Das Gebäude, das entsteht, wird den Kinderhort, der bisher am Residenzplatz untergebracht ist, aufnehmen. Dazu kommen noch weitere Klassenzimmer, die die Bräugassen-Schule benötigt. Im neuen Gebäude wird es auch möglich sein, dass die Hortkinder und die anderen Schüler ihr Mittagessen gemeinsam essen können. Zudem verspricht sich die Stadt viele Synergieeffekte, wenn der Hort direkt neben der Schule situiert ist.

Die beiden Klassenzimmer, die derzeit auf dem freien Platz zwischen Plitvice und Schule stehen, ziehen während der Bauzeit an den Rainbügl. Auf dem Areal, das zuletzt ein geschotterter Anwohnerparkplatz war, angeboten von der Stadt, werden sie wieder aufgestellt. Die Klassenzimmer hier werden ebenfalls für gut zwei Jahre stehen. Dann kommen die Schüler zurück in die neuen Zimmer in der Bräugasse.

Völlig offen ist, sagt Seemann, was mit dem Platz am Rainbügl künftig geschehen wird. Der Stadt gehören im Umgriff des alten Feuerwehrhauses bereits zahlreiche Immobilien. Wann die Verwaltung hier endlich zum großen Wurf ansetzt, ist aber noch offen. Es sollte aber bald geschehen, denn während Privatleute ihre Häuser ordentlich heraus geputzt haben, ist der städtische Besitz alles andere als vorzeigbar. Genauso offen, was passieren wird, ist es mit der künftigen Nutzung des Kinderhortes, wenn dieser in zwei Jahren leer stehen wird.

