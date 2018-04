Mongolische Pfadfinder besuchten Woffenbacher Kollegen

Siedlung Taizé empfing die asiatischen Gäste im Gesindehaus - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Elf mongolische Pfadfinder haben bei den Woffenbacher Pfadfindern der Siedlung Taizé vorbeigeschaut. Die jungen Mongolen hatten zuvor einige Tage in Erlangen verbracht, um sich dort mit Schülern der Franconian International School auszutauschen. Diese sammeln derzeit Bücher für eines der Bücherbrückenzentren in der Mongolei.

Mongolische Pfadfinder hatten den Weg nach Neumarkt gefunden und waren zu Gast bei den Woffenbacher Pfadfindern der Siedlung Taizé. © Foto: Kreisjugendring



Am Freitagabend wurden die Gäste am Neumarkter Bahnhof empfangen und fuhren direkt weiter zum Gesindehaus in Woffenbach, das Pfadfinderheim der VCP-Pfadfinder, wo man gemeinsam zu Abend aß. Dort fand anschließend eine Spielerunde statt, um sich besser kennenzulernen. Als Übernachtungsmöglichkeit stellten einige Pfadfinder einen Schlafplatz im eigenen Zuhause zur Verfügung.

Bereits Samstagfrüh ging es weiter mit einer Stadtführung durch Neumarkt. Im Anschluss genossen die mongolischen Gäste ein zünftiges bayerisches Mittagessen im Oberen Ganskeller. Direkt danach fuhren sie wieder zurück nach Erlangen. Von dort aus werden sie diese Woche gemeinsam mit sechs Schülern der Franconian International School die Rückreise in die Mongolei antreten.

