Monika König war das „Gesicht des Sommers“

Sie saß 16 Saisons an Kasse des Neumarkter Freibads - vor 44 Minuten

NEUMARKT - Sie war eine Institution an der Kasse des Neumarkter Freibads: Monika König sagt den Neumarkter Stadtwerken nach ihrer 16. Saison „Adieu“, sie geht in den Ruhestand. Zum großen Bedauern von Werke-Chef Dominique Kinzkofer: „Wir verlieren eines unserer Aushängeschilder.“

Die Stadtwerke verlieren eines ihrer Aushängeschilder: Werksleiter Dominique Kinzkofer verabschiedete Monika König in den Ruhestand. Ganz rechts Personalratsvorsitzender Jens Augustin neben Ehemann Wilhelm König. © Foto: Nicolas Damm



Jeder Stammgast kennt sie, hat mit ihr stets ein paar Wörtchen geplaudert: Monika König war die „Frontfrau“ des Neumarkter Freibads, 16 Jahre saß sie an der Kasse. Zum letzten Mal am 28. September 2016. „Es war ein sehr schöner Job“, sagt sie am Tage ihrer Verabschiedung in der Stadtwerke-Zentrale. Dennoch freut sie sich auf den Unruhestand, vor allem aufs Babysitten ihrer kleinen Enkeltochter Ella.

15 Jahre lang, seit 1986, schwamm Monika König regelmäßig im Freibad. Als dort eine Kassiererin gesucht wurde, kam aus ihrer Damen-Schwimmrunde der Vorschlag: „Da solltest du dich bewerben.“

Die gelernte Schneiderin, in ihrem Jahrgang zweitbester Lehrling Bayerns, stach im Auswahlverfahren selbst erfahrene Kassenkräfte aus. „Das war für mich der ideale Arbeitsplatz. Denn ich habe zu diesem Zeitpunkt keine Sonne mehr vertragen.“ Jetzt hockte sie im schattigen Zimmerchen, und draußen in der Schlange nur gut gelaunte Menschen: „Da hast du den ganzen Tag nur gelacht.“

Mann sucht Gebiss

Die Kassiererin hat in den vergangenen 16 Jahren auch ein paar verzweifelte Gäste erlebt. Verzweifelt, weil ihnen beim Badeaufenthalt die Brille, das Hörgeräte, oft auch Unterwäsche abhanden gekommen ist. „Ein Mann fragte bei mir mal nach, ob jemand sein Gebiss gefunden hat.“

Acht Winter saß Monika König auch an der Kasse der Eislaufbahn auf dem Volksfestplatz. „Das war schon oft stressig, weil wir nebenher auch den Schlittschuhverleih stemmen müssen.“ Spaß hat es trotzdem gemacht, wenn die tanzbegeisterte Neumarkterin an ruhigeren Tagen noch die passende Musik für die Eistänzer auflegt: „Sie kennt den Musikgeschmack unserer Kundschaft“, weiß auch Stadtwerke-Direktor Dominique Kinzkofer.

Schweren Herzens musste der Chef gestern seine „öffentlichkeitswirksame“ Mitarbeiterin ziehen lassen. Personalratsvorsitzender Jens Augustin verabschiedete sich im Namen der Belegschaft mit einem kleinen Gedicht. Monika König wird mit ihrer immer top gestylten Frisur aber weiter für die Stadtwerke stehen: Sie wurde im SWN-Werbefilm fürs Regionalfernsehen verewigt.

N. DAMM