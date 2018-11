Möninger Buden haben ihren ersten Einsatz

Beim Weihnachtsmarkt am 2. Dezember werden an der Pfarrkirche Speisen, Getränke und Bücher verkauft - vor 0 Minuten

FREYSTADT/MÖNING - Seit Jahren wünschen sich die Möninger für ihren Weihnachtsmarkt im Kirchhof eine Bühne und richtige Weihnachtsmarktbuden. Mit dem VR-Förderpreis erhielten sie ihre Chance – und haben sie genutzt.

Etliche Möninger haben sich ehrenamtlich engagiert, damit die neuen Weihnachtsbuden fertig werden. © Foto: Anne Schöll



Etliche Möninger haben sich ehrenamtlich engagiert, damit die neuen Weihnachtsbuden fertig werden. Foto: Foto: Anne Schöll



Viele Personen gaben ihr Votum für die Weihnachtsbuden-Idee und wurden von der Bank schließlich mit dem Förderpreis von 3000 Euro bedacht. Nach längeren Vorplanungen konnten heuer zwei neue Weihnachtsbuden gebaut werden.

Alle Planungs-, Zimmerer-, Schreiner-, Schlosser-, Maler- und Elektroarbeiten sind ehrenamtlich ausgeführt worden. Die Firmen gaben ihr Material zum Selbstkostenpreis und stellten ihre Betriebsräume kostenlos für die Arbeiten zur Verfügung.

Am ersten Adventssamstag, 1. Dezember, haben die Buden ihren ersten Einsatz beim Weihnachtsmarkt um die Pfarrkirche. Um 16 Uhr eröffnet das Christkind seinen Markt. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Kleinen des Kindergartens.

Um 16.45 Uhr spielt Pfarrer Andreas Hanke an der Orgel, um 17.30 Uhr singt der Jugendchor auf der Bühne. Dann kommt auch der Nikolaus zu Besuch nach Berngau und eine Stunde später singt dann wieder der Kirchenchor.

An den Ständen werden verschiedene Speisen und Getränke, Geschenk- und Dekorationsartikel angeboten. Neu ist in diesem Jahr eine Bücherbude. Gespendete, gut erhaltene Bücher werden zugunsten der Möninger Bücherei verkauft. Buchspenden können bis 28. November in der Bücherei zu den Öffnungszeiten abgegeben werden.

Eine der neuen Buden bleibt während der ganzen Adventszeit stehen. Vereine oder Gruppen aus Möning, die sie in der Adventszeit bewirtschaften möchten, sollen sich bei Daniela Zeller melden.

ANNE SCHÖLL