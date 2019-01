Möninger Feuerwehrjugend sammelte Christbäume

Drei Fuhren ins Blockheizkraftwerk - Kleinen Obolus entrichtet

MÖNING - Die Nachwuchsgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Möning, die Jugendfeuerwehr um Jugendwart Manuel Gruber, hat wieder die ausgedienten Christbäume im Ort eingesammelt.

Die Nachwuchsgruppe der FFW Möning hat wieder die ausgedienten Christbäume im Ort eingesammelt. © Anne Schöll



Wer diesen Dienst in Anspruch nehmen wollte, trug sich beim Bäcker oder Metzger in eine Liste ein, nahm sich einen Anhänger für den Baum und legte in eine Spendenbox einen kleinen Obolus. Mit dem Traktor, den Willi Gruber zur Verfügung gestellt hatte, machten sich die Jugendlichen im nasskalten Schneeregen auf den Weg durch das Dorf und luden die Nadelbäume auf.

Drei große Fuder sind so zusammengekommen, die sie bei einem Blockheizkraftwerk-Betreiber in Schwarzach abladen durften, der sie nun verfeuert und in Energie umwandelt. Die Aktion haben die jungen Möninger wieder gestartet, um für Wünsche wie etwa ein Zeltlager oder andere Unternehmungen finanziell vom Hauptverein unabhängig agieren zu können.

