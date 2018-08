Möninger Pfarrei lädt zur Prozession zum Bergkirchlein

Am 26. August wird die Kirchweih am Möningerberg gefeiert - vor 1 Stunde

FREYSTADT - Am Sonntag, 26. August, lädt die katholische Pfarrei Möning zum Bergfest auf den Möninger Berg ein.

Das Kirchlein auf dem Möninger Berg ist Ziel der Fußprozession. © as /Foto: Anne Schöll



Das Kirchlein auf dem Möninger Berg ist Ziel der Fußprozession. Foto: as /Foto: Anne Schöll



Vor 134 Jahren wurde das Kirchlein auf dem markanten Berg mit der großen Rundumsicht zwischen Möning und Freystadt erbaut und zu Ehren der 14 Nothelfer und der Gottesmutter Maria geweiht. Von Möning startet die Fußprozession zum Berg bei der Dorfkirche um 8.45 Uhr. Der Festgottesdienst mit Festprediger Pfarrer Helmut Hummel aus Neumarkt beginnt um 9.30 Uhr.

Nach dem Mittagessen findet um 14 Uhr ein Kreuzweg um den Wallgraben mit Schlussandacht statt. Die Kollekten beim Festgottesdienst und bei der Andacht sind für die Bergkirche bestimmt. Spenden für die Bergkirche werden gerne angenommen. Parkmöglichkeiten gibt es auf den Wiesen am Berg oder in Möning. An den Sonn- und Feiertagen von Ostern bis Allerheiligen ist die Bergkirche bei schönem Wetter von 14 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Anne Schöll