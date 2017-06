Mopedfahrer kracht in plötzlich wendenden Sattelschlepper

Fahrer hatte beim Ansetzen zum Wenden nicht aufgepasst - Lebensgefährlich verletzt - vor 47 Minuten

KÜMMERSBRUCK - Am Mittwoch Abend hat ein Mopedfahrer auf der Bundesstraße 85 in Höhe Haidweiher lebensgefährliche Verletzungen erlitten: Ein vor ihm fahrender Sattelschlepper hatte plötzlich zum Wenden angesetzt, der 20-Jährige aus Amberg krachte in den Truck.

Symbolbild © Pixabay



Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr der 60-jährige Berufskraftfahrer mit seinem Sattelzug auf der Bundesstraße 85 von Schwandorf kommend Richtung Amberg. Der 20-jährige Amberger fuhr mit seiner Honda in bisher unbekanntem Abstand hinter ihm her.

Kurz nach Haidweiher hielt der Fahrer des Sattelzuges offensichtlich zunächst am rechten Fahrbahnrand an, um sogleich im hier dreispurigen Fahrbahnbereich ein Wendemanöver einzuleiten. Beim Wenden übersah der 60-jährige den hinter ihm fahrenden Mopedpiloten, der dem Sattelzug nicht mehr ausweichen konnte und mit ihm kollidierte.

Durch den Aufprall zog sich der Kradfahrer schwerste Verletzungen zu. Nach ersten Erkenntnissen erlitt er mehrere Knochenbrüche sowie innere Verletzungen. Es bestand Lebensgefahr. Er wurde vom BRK, zur stationären Behandlung ins Klinikum Amberg gebracht.



Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Amberg wurde ein Sachverständiger zur Erstellung eines Gutachtens an die Unfallstelle bestellt. Der Sattelzug, wie auch das Leichtkraftrad wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Gegen den Lkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Neben dem BRK waren auch 25 Helfer der Feuerwehren Kümmersbruck und Hiltersdorf an der Unfallstelle im Einsatz. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Amberg, unter Telefon 09621/890-320, in Verbindung zu setzen.

