Mörsdorf: Osterhase kam zum Palmbuschen binden

vor 37 Minuten

FREYSTADT/MÖRSDORF - In der Pfarrei Mörsdorf ist es Tradition, am Palmsonntag Palmbuschen zur Weihe mit in die Pfarrkirche „Sankt Blasius“ zu bringen. Diese haben vorab die jungen Mitglieder der Kindergruppe des hiesigen Obst- und Gartenbauvereins gebunden.

Stolz auf ihre selbst gebastelten Palmbuschen waren die 38 "Grashüpfer" (Mitglieder der Kindergruppe des Mörsdorfer Obst- und Gartenbauvereins) zusammen mit ihren Eltern und Gruppenstundenleiterinnen. © Anne Schöll



38 "Mörsdorfer Grashüpfer" hatten sich vor dem Festtag getroffen, um sich mithilfe der Eltern und Gruppenbetreuerinnen einen Buschen zu binden. Bereits im Vorfeld waren die Kinder mit den Erwachsenen unterwegs gewesen, haben Palmzweige, Immergrün, Efeu und anderes gesammelt.

Aus buntem Krepppapier wurden Röschen geformt und Bänder geschnitten. Bunt bemalte Eiern dienten als Ersatz für die heuer infolge der Kälte noch nicht vorhandenen Frühlingsblüher. Der bunte Strauß wurde dann an einem langen Haselnussstecken befestigt und später mit in die Kirche genommen.

Unbemerkt hatte zwischenzeitlich der Osterhase vorbeigeschaut und für jeden Bastler ein kleines Präsent versteckt.