Mosignore Distler erschreckt Einbrecher

Ganove warf eine Fensterscheibe am Pfarrhaus ein - vor 4 Minuten

NEUMARKT - Einbruchsversuch im Pfarrhaus am Hofplan: Doch als Monsignore Distler das Licht einschaltete, machte sich der Ganove davon.

Dienstag früh um 3.30 Uhr versuchte der unbekannte Täter sein Glück am Pfarrhaus am Hofplan, einzubrechen. Der Mann läutete zuerst und machte sich an den Rollos zu schaffen. Kurz danach warf er einem Stein eine Fensterscheibe neben dem Haupteingang des Pfarrhauses ein.

Als Mosignore Richard Distler die Lichter anmachte, verschwand der Täter.

Im Nachhinein wurde festgestellt dass der Täter versucht hatte zwei Fenster sowie eine Türe aufzuhebeln. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

Hauke Höpcke Neumarkter Nachrichten E-Mail